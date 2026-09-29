Verso il gemellaggio con Gerico: a Pistoia il sindaco Salem Ghrouf

L’amministrazione comunale pistoiese prosegue lungo il percorso che vede Pistoia porsi concretamente come Città di pace, accoglienza e cooperazione tra i popoli. Nelle giornate di mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre, la città ospiterà la visita ufficiale del Sindaco di Gerico, Salem Ghrouf, nell’ambito delle iniziative promosse per l’avvio del percorso di gemellaggio tra la comunità pistoiese e la città palestinese. Percorso che proseguirà con il coinvolgimento del Consiglio Comunale e con la formale approvazione da parte delle istituzioni nazionali competenti.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Rete Pistoiese per l'Autodeterminazione del Popolo Palestinese, segna una tappa fondamentale nel percorso promosso fin dall'insediamento della giunta guidata da Giovanni Capecchi.

Il programma della visita

La due giorni si aprirà domani, mercoledì 30, settembre alle ore 21:15 presso il Cinema Roma con la proiezione speciale del film Naza, alla presenza del Sindaco Giovanni Capecchi e del Sindaco Salem Ghrouf. La proiezione sarà replicata la mattina di giovedì 1° ottobre, alle ore 10:30, in una sessione riservata alle scuole del territorio, per favorire il coinvolgimento diretto delle giovani generazioni sui temi dei diritti e della convivenza pacifica.

Durante la sua permanenza, il primo cittadino di Gerico visiterà la città e alcuni luoghi di interesse storico e culturale, oltre a partecipare a due cene conviviali organizzate dalle associazioni locali.

Momento centrale della visita sarà, insieme alle associazioni, giovedì 1° ottobre alle ore 17:00 in Sala Maggiore di Palazzo di Giano, con la firma della dichiarazione d’intenti preliminare al gemellaggio. Alla cerimonia parteciperanno i due sindaci e Luisa Morgantini, con un collegamento da remoto di Rasheed Khudeiri.

La dichiarazione del Sindaco Giovanni Capecchi

«Costruire la pace non è un esercizio astratto, ma un impegno quotidiano che passa dal dialogo, dalla cooperazione e dalle relazioni dirette tra i territori e le comunità. L'accoglienza del Sindaco Salem Ghrouf nella nostra città e la firma della dichiarazione d'intenti rappresentano un atto concreto con cui Pistoia riafferma la propria vocazione di città della pace, aperta e solidale. Crediamo fermamente che i Comuni debbano fare la propria parte per promuovere la cultura della pace, sostenere i diritti dei popoli e creare ponti dove troppo spesso si alzano muri. Questo percorso di gemellaggio con Gerico, nato grazie al lavoro costante della rete associativa e del volontariato locale che ringrazio, dimostra quanto la partecipazione dei cittadini e l'ascolto siano il motore di una diplomazia dal basso capace di unire le persone intorno a valori comuni di giustizia, rispetto e autodeterminazione».

NAZA è un film documentario del 2026 basato sulle inchieste giornalistiche pubblicate tra il 2023 e il 2025 da The Guardian,+972 Magazine e Local Call. Diretto dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Premio Speciale della Giuria. Girato sui tetti di Tel Aviv, l'opera raccoglie le testimonianze anonime di soldati e analisti dell'intelligence israeliana per svelare i meccanismi operativi delle azioni militari nella Striscia di Gaza. Al centro dell'inchiesta c'è l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale per la selezione automatizzata dei bersagli e la gestione delle perdite civili; il titolo stesso, infatti, deriva dall'acronimo ebraico per Nezek Agavi, termine militare che indica il «danno collaterale» ritenuto preventivamente accettabile.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

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