Addio a Giuseppe Maniscalchi, storico volontario della Misericordia

È morto Giuseppe Maniscalchi, storico volontario della Misericordia di Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte. Malato da tempo, le sue condizioni si erano aggravate nell'ultimo periodo. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla stessa Misericordia attraverso un post sui social: "Con molto dispiacere siamo a comunicare che il nostro Giuseppe è tornato alla Casa del Padre".

Tra i messaggi di cordoglio c'è anche quello del consiglio della Polisportiva 'La Perla', dove Maniscalchi aveva prestato servizio alla biglietteria: "Era sempre presente alle partite dei nostri ragazzi e svolgeva con accuratezza, all'ingresso del campo sportivo, la sua mansione alla biglietteria - si legge in un post su Facebook -. Grazie Giuseppe per averci aiutato con la tua opera di volontario in questi anni. Esprimiamo alla famiglia le più sentite condoglianze".

La salma è esposta nella cappellina della Misericordia di Montecalvoli e i funerali saranno celebrati oggi, martedì 29, alle ore 15.30.