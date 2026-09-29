Grande partecipazione e coinvolgimento per Voci Libere, l’incontro di sabato pomeriggio a scuola tra il rapper Amir Issaa e le ragazze e i ragazzi di Calci

Pomeriggio intenso e ricco di emozioni, quello di sabato scorso alla scuola media “Giunta Pisano”, che ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze di Calci insieme al rapper Amir Issaa, da anni anche autore ed educatore nelle scuole. Prima un laboratorio di scrittura rap, poi un un confronto su discriminazioni e bullismo e, in chiusura, il concerto, insieme a Sara Bianchi e Dario Cei della locale associazione Zebré, hanno reso la giornata unica e indimenticabile, per tutti i partecipanti e soprattutto per il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, che ha promosso e organizzato l’iniziativa con il budget messo a disposizione dell’amministrazione comunale.

“Voci Libere - commenta Luca Pierini, assessore comunale alle politiche giovanili - è nato con l’obiettivo di offrire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi un’occasione per esprimersi, confrontarsi e sperimentare la proprie creatività. Il risultato è stato senz’altro un successo, grazie anche alla professionalità di Amir, alla spontaneità di ragazze e ragazzi alla collaborazione del corpo docente, al quale desidero rivolgere un ringraziamento particolare per la partecipazione numerosa, affatto scontata”.

“È bellissimo vedere la nostra nuova scuola sempre più aperta e popolata anche in orario extrascolastico - queste le parole della sindaca, Valentina Ricotta -, sia per iniziative aperte a tutta la cittadinanza, come le letture e musiche sulla nonviolenza di venerdì sera, sia per eventi pensati per i più giovani, voluti e organizzati direttamente dal nostro Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi. Con entusiasmo il CCRR ci ha chiesto di invitare Amir Issaa e non potevamo non sostenere con convinzione questa iniziativa, in cui si è parlato anche di rispetto, inclusione e responsabilità nelle relazioni”.

“Letture e canzoni per la nonviolenza” il titolo dell’iniziativa di venerdì sera nell’auditorium della scuola, promossa da amministrazione comunale e dall’ANPI, sezione “Piero Elter” di Calci. La serata ha visto gli interventi del professore Orlando Paris, dell'Università per Stranieri di Siena, e della dottoressa Blerina Duli, vice coordinatrice del Master sui Diritti umani e Gestione dei Conflitti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con intermezzi musicali di Alfonso De Pietro, Pablo Acevedo e Alessandro Gatti.

“È stata una serata di grande spessore - sottolinea Fabio Mencarelli, assessore all’impegno per la memoria e per la pace -. In particolare, il professor Paris, autore del libro ‘Pensare l’odio. L’umano di fronte all’estremo’ e docente di Filosofia e Teoria dei Linguaggi, ha illustrato con grande chiarezza come nasce l’odio nei confronti di gruppi etnici riportando le voci di filosofi e studiosi che hanno seguito la nascita dei fenomeni di disumanizzazione sopratutto legati all'olocausto. Mentre la dottoressa Duli ci ha raccontato l'importanza delle esperienze che come docente ha avuto presso la Comunità Rondine, dove allievi anche adulti provenienti dai Territori occupati e Israele convivono e imparano a comprendersi vicendevolmente, andando oltre la propaganda che pervade le loro società”.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio Stampa