Incendio in un ristorante a Firenze, fiamme in cucina

Incendio nel pomeriggio di oggi, 29 settembre, in un ristorante di via Sant'Antonino a Firenze. I Vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti intorno alle 15 con una squadra e un'autobotte, provvedendo a spegnere le fiamme che si erano sviluppate nella cucina del locale.

A scopo precauzionale è stato richiesto anche l'intervento di un equipaggio sanitario e della Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità.

Non si registrano persone coinvolte.