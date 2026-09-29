Incidente a Palermo, bici elettrica sotto un camion: morto 36enne di Bagno a Ripoli

Giorgio Bianchini, 36 anni, originario di Bagno a Ripoli, è morto a Palermo in seguito a un incidente che ha coinvolto la sua bicicletta elettrica e un camion. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Belgio e viale Strasburgo, dove il mezzo a due ruote è rimasto incastrato sotto il veicolo pesante.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco, del personale sanitario del 118 e della Polizia municipale. I pompieri hanno utilizzato una gru per sollevare il camion, adibito al trasporto di sale, e permettere le operazioni di recupero.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 36enne. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.