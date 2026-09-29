La Toscana al Pisa Book Festival. Lectio su Pinocchio, i diritti delle donne con Maraini

La Toscana protagonista alla ventiquattresima edizione del Pisa Book Festival, in programma dal 2 al 4 ottobre, con appuntamenti dedicati alla storia e alla cultura della regione e ai diritti delle donne.

Domenica 4 ottobre alle 17.45 a Palazzo Reale, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani terrà la lectio magistralis “La Toscana di Carlo Lorenzini e di Pinocchio”, nell’ambito della sezione “La Storia a Palazzo”.

Un viaggio nella figura e nell’opera di Carlo Lorenzini, Collodi, e nel profondo legame tra il suo capolavoro, la storia e l’identità culturale della Toscana. L’appuntamento assume un significato particolare nell’anno in cui il Festival dedica spazio al bicentenario della nascita di Carlo Collodi, celebrato anche attraverso i reading degli studenti delle scuole superiori pisane.

Altro momento centrale sarà venerdì 2 ottobre alle ore 16, all’Auditorium delle Navi Antiche, con l’incontro con Dacia Maraini, inserito nel progetto speciale “La Toscana delle Donne”. Insieme alla scrittrice interverranno l’assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti e Stefania Costa dell’Associazione culturale La Nottola di Minerva.

L’incontro sarà preceduto, alle 15.30 al Bookshop delle Navi Antiche, dall’inaugurazione della mostra fotografica “In marcia per la libertà. Il difficile cammino che portò le donne italiane al voto”, organizzata in collaborazione con l’Archivio Foto Locchi e parte anch’essa del progetto “La Toscana delle Donne”. All’inaugurazione saranno presenti Dacia Maraini, Cristina Manetti e Massimo Dada direttore Musei nazionali di Pisa.

La mostra ripercorre attraverso le immagini una delle conquiste fondamentali della storia delle donne italiane, il diritto di voto, mettendo al centro il valore della partecipazione, della libertà e della parità. Un percorso che si inserisce pienamente nel progetto “La Toscana delle Donne”, nato per valorizzare il ruolo delle donne nella società e mantenere alta l’attenzione sui diritti e sulle pari opportunità.

La giornata dedicata a Dacia Maraini proseguirà alle 20.30 al Cinema Caffè Lanteri, in via San Michele degli Scalzi, con la proiezione evento di “Dacia, Vita mia – Dialoghi Giapponesi”, documentario scritto e diretto dalla regista italo-giapponese Izumi Chiaraluce. Il film racconta il rapporto tra Maraini e il Giappone, dall’infanzia fino agli anni più recenti. La serata sarà introdotta dal giornalista di Punto Radio Giacomo d’Alelio e vedrà la partecipazione della regista e della stessa Maraini, che al termine della proiezione incontreranno il pubblico per domande e approfondimenti.

«Il Pisa Book Festival è ormai un punto di riferimento nel panorama culturale toscano e nazionale – sottolinea l’assessora alla cultura Cristina Manetti – e quest’anno la nostra presenza assume un significato particolare. Con La Toscana delle Donne portiamo a Pisa un racconto di memoria, libertà e diritti. La mostra In marcia per la libertà ci restituisce attraverso immagini straordinarie il lungo cammino delle donne italiane verso il diritto di voto, una conquista fondamentale che ci ricorda quanto partecipazione e parità vadano custodite e rese vive ogni giorno. E poter condividere questa riflessione con una grande protagonista della cultura italiana come Dacia Maraini rende questo appuntamento ancora più significativo».

Per tutta la durata del Festival sarà inoltre presente agli Arsenali Repubblicani uno stand dedicato alle pubblicazioni regionali. Saranno presenti le due principali collane: la Biblioteca delle identità toscane, dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione della storia, delle tradizioni, dei personaggi e del patrimonio culturale della Toscana, e la collana della Giunta regionale, che raccoglie pubblicazioni e materiali di carattere più tecnico e istituzionale.

Gli Arsenali Repubblicani ospiteranno complessivamente 90 stand dell’editoria indipendente italiana, confermandosi il cuore espositivo del Pisa Book Festival.

Il Festival, che quest’anno ha l’Ucraina come Paese ospite, propone un programma diffuso in alcuni dei principali luoghi culturali della città, dagli Arsenali Repubblicani al Museo delle Navi Antiche, da Palazzo Reale a Palazzo Blu, fino alla Torre Guelfa e al Palazzo della Sapienza.

La manifestazione è realizzata e promossa dall’Associazione ETS Pisa Book Festival con il patrocinio e il sostegno, tra gli altri, della Regione Toscana

Fonte: Regione Toscana

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