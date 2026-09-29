L'Etrusca Basket cade sul campo della Stella Azzurra Viterbo

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Un avvio di grande orgoglio non basta ai ragazzi della Rocca per fare la voce grossa al PalaMalé. I ragazzi di coach Gabriele Martelloni cedono sul campo della Stella Azzurra Viterbo con il punteggio finale di 97-78, pagando a caro prezzo un secondo quarto di forte sofferenza.

L’approccio alla gara è tutto in salita per i biancorossi: la mano calda dei padroni di casa scava subito un solco importante che li porta sul 25-8.
L’Etrusca, però, ha il grande merito di rimanere agganciata mentalmente al match. Sfruttando alcune disattenzioni difensive dei locali e trovando ottime percentuali realizzative, i biancorossi orchestrano una rimonta garrosa, ricucendo quasi del tutto il gap e chiudendo i primi 10’ ad una sola lunghezza di distanza (31-30) grazie ad una tripla sulla sirena di Zanchetta.

Nella seconda frazione il black-out che decide la sfida: Viterbo stringe le maglie in difesa e alza i ritmi in attacco rifilando ai ragazzi della Rocca un parziale di 31-8 mandando così le squadre all’intervallo lungo sul 62-38, appunto, per i padroni di casa.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia: un’Etrusca ‘impaurita’ sembra non riuscire a produrre soluzioni. I padroni di casa continuano a spingere sull’acceleratore facendo sprofondare i biancorossi sul -31. Alla terza sirena il tabellone recita 84-55 per la Stella Azzurra, di fatto facendo annichilire le speranze dei ragazzi della rocca.

L’ultimo quarto serve a far spazio alle rotazioni. I biancorossi hanno il merito di non mollare, aggiudicandosi l’ultimo parziale (13-23) e rendendo il passivo meno pesante fino al definitivo 97-78. Una ‘prima’ battuta d’arresto su un campo decisamente ostico che si é proposto alla prima giornata.

Niente dolori il campionato é appena cominciato: può solo che essere benzina per ripartire subito in vista dei prossimi impegni di campionato.

Prossimo impegno: domenica 4 ottobre alle ore 18:00. A Fontevivo arriva la Tiber Basket Roma.

Fonte: Ufficio Stampa

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