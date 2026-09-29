Meno stalli, più tecnologia e soste brevi gratuite: Fucecchio verso il nuovo modello di parcheggi

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L'amministrazione comunale di Fucecchio ha approvato gli indirizzi per il nuovo affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento

L'amministrazione comunale di Fucecchio ha approvato gli indirizzi per il nuovo affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, avviando il percorso che porterà alla pubblicazione di una nuova gara. Contestualmente, la giunta guidata dalla sindaca Emma Donnini ha preso atto del differimento della scadenza dell'attuale concessione al 4 febbraio 2027, così da garantire la continuità del servizio durante la fase di transizione.

Tra gli obiettivi principali del nuovo progetto c'è la riduzione e redistribuzione degli stalli a pagamento, che saranno circa 300 e concentrati prevalentemente nelle vie più vicine al centro cittadino. La revisione sarà effettuata tenendo conto delle esigenze della viabilità e della fruibilità del centro urbano.

Il futuro servizio dovrà inoltre garantire standard qualitativi più elevati attraverso l'impiego di parcometri, software e sistemi di gestione tecnologicamente avanzati, con particolare attenzione ai servizi offerti agli utenti e al controllo della sosta. Nei criteri della nuova gara, infatti, la qualità del servizio avrà un ruolo centrale.

L'amministrazione valuterà anche una revisione del sistema tariffario, con la possibile reintroduzione, in alcune strade, di periodi di esenzione per le soste brevi, compatibilmente con l'equilibrio economico del servizio.

Il differimento dell'attuale contratto nasce dalla necessità di recuperare il periodo iniziale di mancata operatività del servizio, dovuto a cause di forza maggiore che avevano ritardato l'avvio della gestione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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