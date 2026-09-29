Muore dopo la colonscopia ad Arezzo, eseguita l'autopsia sul 64enne

È stata eseguita nei giorni scorsi l'autopsia sul corpo di Andrea Neri, 64 anni, residente a Civitella in Valdichiana, morto il 22 settembre all'ospedale San Donato di Arezzo dopo un percorso clinico iniziato con una colonscopia.

L'uomo si era sottoposto all'esame al Centro chirurgico toscano, con la rimozione di un polipo. Il decorso iniziale era apparso regolare, ma nella notte erano comparsi forti dolori addominali. Il 5 settembre Neri si era quindi rivolto al pronto soccorso di Arezzo, dove gli accertamenti avevano portato al ricovero e a un intervento chirurgico.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di una perforazione intestinale, anche se non è ancora stata accertata l'origine della lesione. La causa più probabile del decesso, al momento, sarebbe invece una sepsi, senza elementi sufficienti per attribuire eventuali responsabilità.

Dopo un apparente miglioramento, il 21 settembre il 64enne era tornato in ospedale per un controllo, ma le sue condizioni si erano rapidamente aggravate. È morto la mattina successiva.

La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti e attende gli esiti dell'esame autoptico. La famiglia, che ha presentato denuncia, non ha rilasciato dichiarazioni in attesa dei riscontri. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.