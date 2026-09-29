Ossicombustore di Legoli, Palaia ribadisce il no: "Più trasparenza sui dati Arpat"

Il Comune di Palaia ribadisce la propria contrarietà all'ossicombustore di Legoli, nel territorio comunale di Peccioli, e torna a chiedere maggiore trasparenza sulle rilevazioni effettuate da Arpat. L'amministrazione ha inoltre sollecitato un controllo sul traffico stradale diretto alla discarica e proveniente dall'impianto, chiedendo l'attivazione di un tavolo a livello provinciale.

La posizione è stata ribadita dalla sindaca Marica Guerrini, che ricorda come la contrarietà all'impianto fosse già stata espressa durante la campagna elettorale. "Fin dalla campagna elettorale abbiamo dichiarato la nostra contrarietà all'ossicombustore di Legoli del quale non si smette di parlare anche a livello regionale", afferma Guerrini.

Secondo la sindaca, particolare attenzione deve essere riservata al traffico pesante legato alla discarica, che avrebbe già prodotto conseguenze sulla viabilità e sulle infrastrutture. "Oggi più che mai ribadiamo la necessità di un controllo serio sul traffico via terra da e per la discarica, che ha già danneggiato gravemente la viabilità e le infrastrutture, e del quale si teme l'aumento", dichiara Guerrini.

Il Comune chiede inoltre maggiore trasparenza sui dati delle rilevazioni Arpat, con particolare riferimento alla centralina installata a Montefoscoli nel settembre 2024. "I risultati ufficiali non sono mai arrivati ma sono a disposizione della società Belvedere SpA e del competente settore regionale. Al di là del ripetere che non ci sono livelli di tossicità, i dati non ci sono mai stati mostrati", sostiene la sindaca.

Guerrini richiama anche le rassicurazioni espresse dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sulla salubrità dell'operazione relativa all'ossicombustore e all'ampliamento della discarica di Legoli. "Preferiremmo non giocare con la pelle dei cittadini e avviare pratiche ecologiche e di minor impatto", afferma la sindaca.

L'amministrazione di Palaia sottolinea infine il lavoro avviato insieme agli altri Comuni della zona e dell'Unione Valdera per la riduzione dei rifiuti e il miglioramento della qualità del riciclo, con l'obiettivo dichiarato di contribuire anche alla riduzione delle tariffe per gli utenti.