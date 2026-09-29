Parcheggio del Cencione, Lega San Miniato: "Nel bilancio ci sono margini per trovare le risorse"

La Lega di San Miniato interviene sulla recente variazione di bilancio del Comune, tornando a criticare le scelte di programmazione finanziaria dell'amministrazione e, in particolare, il percorso individuato per reperire le risorse necessarie alla realizzazione del parcheggio del Cencione.

"Da anni la Lega sostiene che il Comune di San Miniato pratica una politica di bilancio discutibile nella quale abbondano gli accantonamenti di risorse nei Fondi rischi e vari, si sottovalutano le previsioni di entrata e si sopravalutano le previsioni delle uscite con conseguente riduzione del denaro che rimane disponile per le necessità dei cittadini.

Una eccessiva “prudenza” che riteniamo non rispettosa degli elementari principi di bilancio e che anche la magistratura contabile non ritiene essere sinonimo di buona amministrazione.

Il vero volto della politica di bilancio del Comune è emerso nella recente variazione di bilancio nella quale si è prospettato un particolare percorso finanziario per risolvere l’annoso problema del parcheggio del Cencione.

Il Comune abbandonando l’iniziale ipotesi di tentare di intercettare un finanziamento ministeriale, ha ritenuto rivolgersi ad un bando regionale il cui eventuale contributo – qualora venisse concesso – potrebbe coprire almeno una parte della spesa del Cencione.

Dei previsti 3.5 milioni di euro il Comune di San Miniato dovrebbe contribuire con 1.5 milioni piu’ un altro milione di euro per pagare gli interessi di un mutuo ventennale di 2 milioni di cui la Ragione si farebbe carico per le sole quote capitali. Il Comune dovrebbe quindi mettere mezzi propri per circa 2.5 milioni.

Ciò che vogliamo sottolineare è che la cifra a carico del Comune verrebbe in parte reperita correggendo e aumentando gli importi relativi alle attuali previsioni delle entrate, correggendo e riducendo le attuali previsioni delle spese e riducendo anche le previsioni degli accantonamenti ai Fondi rischi.

In sostanza per trovare parte delle risorse comunali da investire nel Cencione si attiva una diversa politica di bilancio caratterizzata da più realistiche valutazioni delle poste di bilancio, il che significa che nelle pieghe del bilancio ci sono margini per trovare le risorse da impiegare a beneficio della collettività e che la cura dimagrante di opere pubbliche imposta per anni alla città di San Miniato non trova giustificazioni".

Lega Sez San Miniato

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