Parco Robinson di Staffoli, Oliveri: "Degrado e problemi di sicurezza. Nessun intervento"

Vincenzo Oliveri, capogruppo consiliare di “Asma Next” denuncia condizioni di degrado e problemi di sicurezza nel Parco Robinson di Staffoli . Nel mirino anche gli interventi di manutenzione annunciati dall’amministrazione comunale: "Siamo a inizio ottobre: alla data odierna, ancora non è stato fatto assolutamente nulla". Oliveri chiede quindi di intervenire per "ripristinare il parco com’era un tempo" e affrontare anche il problema della sicurezza: "C’è un aspetto ancora più grave che va ben oltre il decoro urbano: la sicurezza. Spero che l'amministrazione sia davvero a conoscenza di chi frequenta abitualmente il parco"

La nota integrale

Il Parco Robinson continua a versare in condizioni di evidente e inaccettabile degrado. Già all’ingresso, il cartello che ne indica il nome è penzolante ormai da mesi; l’erba è alta, i tavoli, le panche e i bracieri sono rotti, così come i giochi per bambini, lasciati pericolosamente privi di transenne. A tutto questo si aggiunge una diffusa situazione di sporcizia. Con un quadro del genere, è inevitabile che il parco resti deserto e che famiglie e ragazzi preferiscano evitarlo.

Sulla questione, nel consiglio comunale dello scorso 29 luglio, l’Assessore competente aveva replicato a un’interpellanza presentata dal gruppo “Insieme per Santa Croce”, rilasciando dichiarazioni che lasciano quantomeno perplessi.

Da un lato, l’amministrazione aveva liquidato il tema delle attrezzature affermando che non sono previsti interventi parziali o temporanei nell'imminente futuro. Dall'altro, aveva annunciato per la cura del verde un intervento di manutenzione programmato per i mesi di settembre e ottobre, per un importo di circa 11.000 euro, giustificando la scelta temporale come una decisione di Giunta e definendo il parco strategico per il rilancio di Staffoli e delle Cerbaie. L'Assessore aveva inoltre assicurato che la buca all'ingresso sarebbe stata tappata e che lui stesso conosceva bene il parco essendoci stato molte volte.

Sentire queste parole fa davvero specie. Non si possono fare certe promesse quando i cittadini giustamente pretendono che un’area verde sia pienamente fruibile soprattutto in primavera ed estate, e non a settembre od ottobre, quando i ragazzi sono già rientrati a scuola. E siamo a inizio ottobre: alla data odierna, ancora non è stato fatto assolutamente nulla. Quando l'Assessore afferma di aver frequentato il parco tante volte, viene da pensare che si riferisca a quando era bambino; altrimenti si sarebbe reso conto della realtà dei fatti.

Ma c’è un aspetto ancora più grave che va ben oltre il decoro urbano: la sicurezza. Spero che l'amministrazione sia davvero a conoscenza di chi frequenta abitualmente il parco. Sabato pomeriggio ho vissuto una brutta esperienza sulla mia pelle: appena entrato, un giovane mi si è avvicinato con fare insistente e proposte inequivocabili. Fortunatamente ho saputo reagire con fermezza e toni minacciosi, costringendolo a tornare sui suoi passi. Di episodi e problemi simili si lamentano tantissime persone: questo è il motivo principale per cui i cittadini hanno paura a frequentare il parco.

Caro Assessore Matteo Pieracci, in Consiglio comunale non si possono venire a fare promesse che poi non vengono mantenute. Qui bisogna agire drasticamente una volta per tutte: ripristinare il parco com’era un tempo e, soprattutto, risolvere definitivamente il problema delle presenze non gradite che rendono l’area insicura. I cittadini di Santa Croce e Staffoli meritano rispetto e risposte concrete, non parole al vento.

Vincenzo Oliveri Capogruppo del Gruppo

Consiliare “Asma Next”