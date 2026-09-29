Ponte sul Serchio, la Provincia conclude la procedura amministrativa

L’amministrazione provinciale comunica che in questi giorni ha ultimato la procedura amministrativa di proposta e ha trasmesso al Comune di Lucca il decreto deliberativo firmato dal presidente Marcello Pierucci in merito all’intitolazione del nuovo ponte sul fiume Serchio, a Lucca, inaugurato lo scorso dicembre.

Nel decreto di presa d’atto sono ufficializzati i risultati del contest ‘Nomina’ promosso dalla Provincia che ha coinvolto le scuole superiori del comune di Lucca. Un contest – il cui voto on line è stato aperto dall’8 giugno al 18 settembre – che ha premiato l’intitolazione “Ponte dell’Airone”, ossia la proposta della classe 3D del Liceo Passaglia che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i tre nomi scelti dalla Commissione scientifica dopo aver esaminato i 10 progetti degli studenti.

“Ringrazio ancora il Comune di Lucca e in particolare il sindaco Mario Pardini – dichiara il presidente della Provincia Marcello Pierucci – per aver sostenuto il contest Nomina fin dall’inizio, con la partecipazione dell’assessore Bruni agli incontri informativi per le scuole e la commissione toponomastica del Comune, rappresentata nel comitato scientifico che si è occupata di organizzare tre mattinate di formazione dedicate ai ragazzi e alle ragazze partecipanti. Il concorso è stata un’occasione sia di crescita per studenti e studentesse di Lucca, sia di condivisione popolare con la partecipazione al voto. Un processo partecipativo originale, partito da lontano, che ha ricevuto il plauso del primo cittadino anche dopo la divulgazione dei risultati del contest. Ora sarà il Comune, che ha la titolarità sulla toponomastica, a formalizzare la proposta del Liceo Passaglia con la prospettiva di organizzare congiuntamente un evento per l’intitolazione effettiva”.

Copia del decreto che ufficializza i risultati del contest, oltre che al Comune di Lucca, è stato inviato anche a tutte le scuole che hanno partecipato al progetto Nomina. Scuole - con studenti e professori referenti - che il presidente Pierucci ringrazia ulteriormente così come tutti i componenti del Comitato scientifico creato appositamente per il progetto provinciale.

Fonte: Provincia di Lucca