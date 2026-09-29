Torna a Pontedera il Premio Nazionale di Arti Visive “Giovanni Gronchi – Città di Pontedera”, giunto quest’anno alla sua 31esima edizione. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale cittadino e nazionale, nato per mantenere viva la memoria dell’illustre concittadino, il presidente Giovanni Gronchi e, allo stesso tempo, promuovere e valorizzare la creatività e la ricerca artistica contemporanea.

Il Premio è promosso dal Nucleo “Gronchi” di Pontedera – Acli Arte e Spettacolo con il Comune di Pontedera e la Fondazione per la Cultura Pontedera.

Anche per l’edizione 2026 il concorso è aperto agli artisti interessati a presentare le proprie opere, che saranno sottoposte alla preselezione di una commissione di valutazione che terrà conto della significatività del soggetto rappresentato, della qualità e originalità artistica e dell’abilità tecnica.

Il concorso mette in palio un primo premio da mille euro, oltre al premio “Giovani artisti”, riservato agli allievi degli istituti e delle Accademie d’Arte e al premio Speciale Acli, destinato all’opera che affronti temi legati alla dimensione cristiana, all’impegno sociale, alla pace e all’integrazione tra i popoli. Sono inoltre previsti altri premi in libri d’arte.

Le opere dovranno essere consegnate da martedì 6 a venerdì 23 ottobre, dalle ore 10 alle 18, presso il PALP Palazzo Pretorio, in piazza Curtatone e Montanara, oppure potranno essere inviate tramite corriere all’Ufficio Cultura del Comune di Pontedera, in corso Matteotti 37.

Le opere selezionate saranno quindi protagoniste della mostra allestita al Palp Palazzo Pretorio, con inaugurazione sabato 31 ottobre. L’esposizione resterà aperta fino a sabato 14 novembre, giornata nella quale, alle ore 17.30, si terrà la cerimonia di premiazione.

"Il Premio Gronchi rappresenta una delle iniziative culturali che nel tempo hanno saputo costruire un legame significativo tra Pontedera e il mondo delle arti visive – è stato sottolineato – Arrivare alla 31esima edizione significa riconoscere il valore di una manifestazione che continua a offrire spazio agli artisti, favorendo il confronto tra linguaggi, sensibilità e percorsi creativi differenti. È anche un modo per mantenere viva la memoria di Giovanni Gronchi attraverso una proposta culturale capace di guardare al presente e al futuro".

Il bando e il regolamento completo dell’edizione 2026 sono disponibili sul sito del Comune di Pontedera a questo link

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

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