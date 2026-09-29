È morto Roberto Achilli, storico dj e produttore discografico: Aveva 69 anni

È morto a 69 anni Roberto Achilli, figura conosciuta nel mondo della musica e dell'intrattenimento toscano. Per anni è stato dj, produttore discografico e direttore artistico del Boccaccio Club di Calcinaia. La notizia è stata riportata da Il Tirreno.

Achilli si è spento sabato dopo una lunga malattia. Viveva a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto, insieme alla moglie Maria. Lascia anche la figlia Allegra. I funerali sono stati celebrati nella mattinata di oggi nella chiesa di Orentano.

Il suo nome è legato soprattutto al Boccaccio Club, dove negli anni Novanta ha ricoperto il ruolo di direttore artistico.

Parallelamente all'attività nei locali, Achilli aveva sviluppato una carriera nel settore discografico come produttore musicale, mantenendo negli anni rapporti con diversi professionisti dell'ambiente.

Numerosi ricordi sono comparsi anche sui social da parte di chi aveva conosciuto Achilli attraverso la sua attività nel mondo della notte. Tra i messaggi di cordoglio, quello dell'amico e collega dj Marco Bresciani, che su Facebook ha scritto: "Dopo una lunga malattia ci ha lasciato Roberto Achilli. Direttore artistico, produttore musicale ma soprattutto un grande Amico. Sentite condoglianze a Maria, Allegra e a tutta la famiglia. Ciao Roby".

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