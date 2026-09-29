Rotary Club Santa Croce sull’Arno: solidarietà e prevenzione nella conviviale di San Romano

La visita guidata al Pastificio Morelli, eccellenza toscana nella produzione di pasta, ha aperto la conviviale del Rotary Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del Cuoio del 25 settembre 2026. La serata è proseguita con la cena al ristorante MO di San Romano, riunendo soci e ospiti attorno ai temi della solidarietà e della salute.

Ad avviare la conviviale è stato il Presidente Fausto Bianchi, che a seguito del tradizionale cerimoniale rotariano con il suono della campana e l’onore alle bandiere, ha presentato una serata ricca di incontri e significati.

Tra gli ospiti della serata, l’Assistente del Governatore Giovanna Bernardini ed il socio onorario Don Andrea Cristiani ha portato l’attenzione sulla missione in Burkina Faso. Sono state consegnate due borse di studio destinate a due studentesse, un gesto concreto con cui sostenere il loro percorso di formazione.

Un momento di riconoscimento è stato dedicato alla Professoressa Doria del Liceo Marconi, premiata per l’impegno nel Progetto Rossella, che porta avanti insieme al Club per promuovere la prevenzione del tumore al seno.

La salute è stata al centro anche degli interventi di Luca Daini Palesi e Luca Sordi. Laureati in Scienze motorie, con specializzazioni in ambito sportivo, nella posturologia e nelle tecniche di respirazione, i due professionisti sono titolari del centro fitness Club You Fit di Santa Croce sull’Arno. Hanno illustrato un approccio all’allenamento che parte dall’ascolto della persona e da un lavoro ragionato per prevenire gli infortuni, alleviare i dolori e migliorare la postura. Il metodo di Club You Fit parte da una valutazione posturale, utile a osservare come la persona si muove, quali difficoltà incontra e quali compensi mette in atto nei gesti quotidiani e durante l’attività fisica. Su questa base viene costruito un percorso individuale con esercizi mirati, che lavorano sia sul controllo del movimento, coinvolgendo il sistema nervoso, sia sugli aspetti fisici come mobilità, forza e stabilità. L’obiettivo è aiutare la persona a riconoscere e ridurre i compensi, migliorare la qualità dei movimenti e allenarsi in modo più consapevole. La prevenzione degli infortuni, il benessere e la funzionalità del corpo guidano il percorso; gli obiettivi estetici e il dimagrimento vengono affrontati in un secondo momento.

I temi affrontati hanno coinvolto i soci, offrendo occasioni di confronto sul valore dell’istruzione, della prevenzione e del benessere. È proprio nella partecipazione di ciascuno che una conviviale diventa anche un’opportunità per far crescere le iniziative del Club e rafforzare il legame con il territorio.

La serata ha segnato infine un momento speciale per la vita associativa: la spillatura di quattro nuovi soci, Davide Volterrani, Simone Lombardini, Guido Rambelli e Gina Itri. Il Club li ha accolti con calore, augurando loro un cammino di amicizia, partecipazione e servizio.