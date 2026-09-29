Sansepolcro, 22enne fermato sulla E45: in auto oltre 100 monili in oro

Un uomo di 22 anni, originario della provincia di Salerno e residente in Irpinia, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione dai Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro.

Il giovane è stato controllato lungo la E45 mentre viaggiava a bordo di un'auto presa a noleggio in provincia di Firenze. Durante il controllo, i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e del veicolo.

All'interno dell'auto sono stati trovati oltre 400 euro in contanti e più di 100 monili in oro, per un valore complessivo stimato in circa 120mila euro. Il 22enne, secondo quanto riferito dai Carabinieri, non avrebbe fornito spiegazioni sull'origine dei preziosi.

Il giovane è stato quindi sottoposto a fermo e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, accompagnato alla casa circondariale di Arezzo. La Procura di Arezzo ha avviato ulteriori accertamenti per ricostruire la provenienza e la destinazione dei monili sequestrati.