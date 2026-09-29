Vandalizzata la sede di Rifondazione a Pontedera, la solidarietà dell'Unione Inquilini

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(foto da Fb Rifondazione Comunista - Circolo 'Karl Marx' Pontedera)

L'Unione Inquilini esprime la propria solidarietà al Circolo di Rifondazione Comunista 'Karl Marx' di Pontedera, preso di mira dai vandali nei giorni scorsi. "È un grave atto intimidatorio - scrive in una nota l'Unione Inquilini –, che arriva dopo un precedente messaggio di minacce. La vandalizzazione della sede non è una semplice bravata, ma un gesto che colpisce uno spazio politico, sociale e antifascista e che mira evidentemente a intimidire chi lo anima e lo frequenta.

Noi, che utilizziamo quello spazio settimanalmente per lo svolgimento dello Sportello Casa, a sostegno degli inquilini e di tutti coloro che si trovano alle prese con le dilaganti problematiche dell’abitare, siamo al fianco del circolo pontederese di Rifondazione Comunista e non arretreremo di un passo di fronte a questi atti di intimidazione.

Per questo continueremo a svolgere il nostro compito con ancora maggiore convinzione e determinazione, in difesa degli spazi democratici, antifascisti e popolari, e a esprimere concretamente il nostro supporto e la nostra vicinanza al Circolo di Rifondazione Comunista 'Karl Marx' di Pontedera", conclude l'Unione Inquilini.


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