Sequestrati oltre 21mila giocattoli contraffatti o non conformi a Pistoia

Oltre 21mila articoli tra giocattoli, gadget e carte collezionabili sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pistoia nell'ambito di un'attività di controllo sulla corretta commercializzazione dei prodotti e sul rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dei marchi.

L'indagine è partita da un controllo effettuato dai militari del Gruppo Pistoia presso il mercato settimanale di piazza Duomo. Su uno dei banchi erano esposti giocattoli raffiguranti personaggi riconducibili a marchi tutelati dal diritto d'autore. Gli accertamenti hanno portato al sequestro iniziale di 57 prodotti privi delle previste informazioni obbligatorie, tra cui i dati relativi al produttore o all'importatore stabilito nell'Unione Europea, le avvertenze in lingua italiana e la marcatura CE, oltre a 10 giocattoli ritenuti contraffatti.

L'attenzione dei finanzieri si è quindi concentrata sulla possibile provenienza della merce. Le successive attività investigative, coordinate dalla Procura competente, hanno consentito di individuare in provincia di Pisa il luogo di approvvigionamento e di sottoporre a sequestro ulteriori prodotti.

Nel dettaglio, sono stati rinvenuti 19.868 articoli, tra carte collezionabili, gadget e giocattoli raffiguranti personaggi tutelati dal diritto d'autore o recanti marchi registrati. Tra i prodotti figurano articoli riconducibili ai marchi Disney, Mattel e Dumbling Squishy, oltre a pupazzi "Labubu" e carte da gioco Pokémon, commercializzati, secondo quanto accertato, in assenza dei necessari titoli autorizzatori.

Sono stati inoltre sequestrati 921 prodotti privi delle informazioni obbligatorie relative al produttore o all'importatore nell'Unione Europea e con avvertenze non riportate in lingua italiana.

Sequestrati anche prodotti segnalati nel sistema europeo Safety Gate

Particolare attenzione ha riguardato alcuni prodotti denominati "Squishy Fidget Fun!", nei modelli "Rainbow Mystery / one set sugar edition", nei formati Regular e Mini. Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, tali articoli risultano inseriti nel sistema di allerta rapido della Commissione europea Safety Gate (RAPEX) per i rischi connessi alla sicurezza dei consumatori in età pediatrica.

La non conformità sarebbe legata alla struttura dei prodotti, che potrebbe esporre i bambini a rischi di natura meccanica e chimica, compresa la possibile migrazione di sostanze non autorizzate durante la manipolazione.

Il sequestro ha quindi impedito l'ulteriore commercializzazione degli articoli interessati.

Due persone denunciate

Il valore complessivo della merce sottoposta a sequestro è stato quantificato in circa 25mila euro. La Guardia di Finanza ha inoltre deferito all'Autorità giudiziaria di Pistoia e Pisa due persone, per le ipotesi di reato relative all'introduzione nello Stato e al commercio di prodotti con segni falsi.

Sono stati inoltre contestati illeciti amministrativi con sanzioni comprese tra 1.500 e 10mila euro.

La Guardia di Finanza precisa che per le persone coinvolte vale il principio di presunzione di innocenza e che le eventuali responsabilità dovranno essere accertate con sentenza irrevocabile di condanna.

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