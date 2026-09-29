Stazione di Certaldo, il Comune rinuncia agli spazi. L'opposizione: "L'Amministrazione si arrende e li restituisce a RFI"

"La determina del Comune di Certaldo del 25 settembre segna un evidente passo indietro sulla gestione della stazione ferroviaria. L’Amministrazione ha deciso di avviare il recesso parziale dal comodato d'uso con RFI, restituendo proprio la sala d'attesa e uno dei servizi igienici". Così i consiglieri di opposizione Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo (Lega) e Giuseppe Romano (Forza Italia) commentano la decisione dell'Amministrazione motivata nell'atto dalle "oggettive difficoltà di carattere logicistico e gestionale" nel garantire "la costante custodia, sorveglianza e pulizia giornaliera dei locali aperti al pubblico".

"Quella scelta, nel 2022, era stata vista con favore anche da noi, allora all'opposizione - prosegue la nota -. L'idea di valorizzare gli spazi della stazione, renderli più funzionali e farne un punto di accesso e accoglienza per Certaldo era infatti una prospettiva condivisibile al di là degli schieramenti politici.

E mentre a Poggibonsi si punta sulla sicurezza e sul presidio del territorio, anche attraverso l’impiego dell’Esercito nell’ambito di 'Strade Sicure', a Certaldo sembra prevalere la logica opposta. Davanti al degrado della stazione, l’Amministrazione si arrende e se ne lava completamente le mani.

La stazione dovrebbe essere un punto di accesso, accoglienza, sicurezza e valorizzazione di Certaldo. Il degrado non si risolve scaricando le responsabilità su RFI, ma assumendosi quelle politiche e amministrative necessarie per governare il problema.

Oggi, invece, l'Amministrazione ammette di non riuscire a gestire quegli spazi e decide di restituirli. È il fallimento di una visione politica. E a rimetterci, ancora una volta, saranno i cittadini, la sicurezza e l’immagine di Certaldo".

Il documento del comune

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