“Un altro futuro per Pisa: lavoro, sicurezza e solidarietà”, iniziativa al circolo PD Leopolda

Sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 17, il circolo PD Leopolda sarà presente in corso Italia a Pisa (vicino all’edicola di fronte alla farmacia), con un banchetto e un volantinaggio dedicati al futuro della città.

L’iniziativa, dal titolo “Un altro futuro per Pisa: lavoro, sicurezza e solidarietà”, sarà un’occasione per incontrare i cittadini, confrontarsi sui problemi della città e presentare le proposte del Partito democratico sui temi del lavoro, dello sviluppo economico, della sicurezza e della coesione sociale. La campagna parte dalla lettura della situazione attuale per mettere al centro proposte concrete, articolate principalmente su due assi.

Lavoro ed economia. Il PD propone una Pisa dinamica, attrattiva e capace di guardare al futuro, che torni a investire sul proprio sviluppo economico, valorizzando il tessuto produttivo, le imprese e l’industria e creando le condizioni per un lavoro stabile e di qualità e nuove opportunità, in particolare per le giovani generazioni. Il volantino evidenzia inoltre quella che il PD considera una mancanza di visione strategica da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Conti e propone un modello di sviluppo capace di mettere in relazione innovazione, crescita e qualità del lavoro.

Sicurezza e solidarietà. Per il PD la sicurezza è un diritto di tutte e di tutti e deve essere costruita attraverso legalità, prevenzione e coesione sociale, senza individuare capri espiatori e senza discriminazioni. Questo significa rafforzare il presidio del territorio e il contrasto alla criminalità e allo spaccio, garantire il rispetto delle regole e avere quartieri curati, illuminati e vissuti.

Ma sicurezza significa anche intervenire sulle condizioni che possono generare marginalità e disagio: garantire l’accesso alla casa e ai servizi, creare opportunità e investire in una scuola capace di favorire integrazione, partecipazione e inclusione. Sicurezza e solidarietà non sono quindi alternative, ma parti della stessa idea di città.

Al volantinaggio parteciperanno Ylenia Zambito, senatrice; Giovanni Russo, segretario provinciale del PD Pisa; il consigliere comunale Andrea Ferrante, Enrico Bruni, consigliere comunale e segretario provinciale dei Giovani democratici di Pisa; Federica Sacco, segretaria comunale dei Giovani democratici di Pisa.

«Vogliamo incontrare i cittadini - dicono gli organizzatori -, ascoltare le loro esigenze e confrontarci sul futuro di Pisa, partendo dai problemi reali e mettendo in campo proposte concrete. Lavoro, sicurezza e solidarietà sono elementi fondamentali per costruire una città più dinamica, più sicura e più attenta alle persone. Un altro futuro per Pisa è possibile se torniamo a costruirlo insieme».

Il circolo PD Leopolda invita cittadine e cittadini a fermarsi al banchetto di corso Italia per conoscere le proposte, portare il proprio punto di vista e partecipare al confronto.

Fonte: Circolo PD Leopolda – Pisa