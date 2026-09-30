A Certaldo coppette mestruali gratuite per ragazze e donne dai 13 ai 35 anni

A partire da giovedì 1 ottobre 2026, presso la Farmacia Comunale Certaldo Servizi, in Viale Giacomo Matteotti 195 (presso il centro Coop), prende il via la distribuzione gratuita delle coppette mestruali nell’ambito di un progetto sperimentale promosso dal Comune di Certaldo e rivolto alle ragazze e alle donne residenti nel territorio comunale.

L’iniziativa sarà attiva fino al 31 dicembre 2027 e, in questa prima fase, sarà rivolta alle residenti di età compresa tra 13 e 35 anni.

L'obiettivo del progetto non è soltanto quello di mettere gratuitamente a disposizione un prodotto finalizzato al risparmio economico, maggiore durata (meno spreco) e un minore impatto ambientale in totale sicurezza e igiene, ma anche di favorire una maggiore conoscenza delle coppette mestruali, delle loro caratteristiche e del loro corretto utilizzo, offrendo la possibilità anche a chi non le ha mai utilizzate di avvicinarsi a questo strumento.

Le coppette mestruali sono disponibili in diverse tipologie e misure e la scelta può variare in relazione a caratteristiche ed esigenze personali, tra cui l’età e l’eventuale esperienza di parto.

Per eventuali informazioni, la Farmacia Comunale e i professionisti coordinati dalla dottoressa Francesca Tortelli sono a disposizione delle utenti per fornire indicazioni utili sull’utilizzo della coppetta.

Per questa prima fase della sperimentazione è stata individuata la fascia di età dai 13 ai 35 anni, considerata quella potenzialmente maggiormente interessata all’utilizzo della coppetta mestruale. L’andamento dell’iniziativa e la partecipazione delle cittadine potranno costituire elementi utili per una successiva valutazione da parte dell’Amministrazione, anche ai fini di un’eventuale estensione del progetto a una fascia più ampia della popolazione femminile residente.

INFORMAZIONI UTILI

Dove richiedere gratuitamente la coppetta: Farmacia Comunale Certaldo Servizi – presso il Centro Coop

Chi può richiederla: ragazze e donne residenti nel Comune di Certaldo, dai 13 ai 35 anni

Cosa occorre: la tessera sanitaria

Periodo: dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2027

Orari: negli orari di apertura della Farmacia comunale dal Lunedì al Sabato: 07:30 – 20:30 (orario continuato), la Domenica: 08:00 – 13:00

Non è necessario prendere appuntamento: per usufruire dell’iniziativa è sufficiente presentarsi direttamente in farmacia con la propria tessera sanitaria e rivolgersi al banco, seguendo la normale modalità di accesso al servizio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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