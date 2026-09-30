A Empoli sarà trasmesso il documentario 'The Bibi Files'

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Un film che in Israele è stato sottoposto a censura. Un primo ministro che ha provato a fermarne la proiezione. Centinaia di ore di interrogatori riservati arrivati fuori dal Paese. Il 30 settembre THE BIBI FILES arriva a Empoli in via dei Neri, 5.

Il documentario di Alexis Bloom, prodotto dal premio Oscar Alex Gibney, parte dalle registrazioni degli interrogatori della polizia israeliana a Benjamin Netanyahu, alla sua famiglia, ai suoi collaboratori e ad alcuni degli uomini più potenti del Paese. Ma quella raccontata dal film non è soltanto un’inchiesta sulla corruzione. È una storia di potere, giustizia, informazione e sopravvivenza politica. Una storia che attraversa le trasformazioni della politica israeliana degli ultimi anni e arriva fino al 7 ottobre e alla guerra a Gaza.

Mercoledì 30 settembre lo proietta anche Empoli, contemporaneamente alle altre sale italiane.

La proiezione sarà parte di un evento nazionale, con un Q&A in diretta streaming con Alexis Bloom (regista del film), Giulia Innocenzi (giornalista d'inchiesta, Pueblo Unido) e Maddalena Oliva (codirettrice de Il Fatto Quotidiano).

La proiezione è realizzata in collaborazione con Empoli per la Pace.

Ingresso a offerta libera, fino a esaurimento posti.

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