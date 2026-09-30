A Pisa presentazione di “Medico e soldato” di Stefano Garzonio

Secondo appuntamento con “Lungo Ottocento”, ciclo di presentazioni nell’ambito delle attività scientifiche della Domus Mazziniana e del Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, curato da Pietro Finelli e Marco Manfredi.

Giovedì 1° ottobre 2026 alle ore 16:00, presso la Domus Mazziniana di Pisa, si svolgerà l’incontro dedicato alla presentazione del volume “Medico e soldato. Vita di Carlo Crespellani scritta da lui medesimo” (2025), a cura di Stefano Garzonio.

Attraverso una fedele operazione filologica, Stefano Garzonio restituisce i diari, gli appunti e i taccuini del medico radiologo e ufficiale dell’esercito Carlo Crespellani. Che sia anche suo parente (nonno materno) non toglie vividezza a questa straordinaria testimonianza del secolo passato. Gusto della cronaca e dell’analisi, intento memorialistico prima a sé stesso e poi al mondo, nonché libero sfogo dei sentimenti più tristi e angosciosi: tutti elementi di una scrittura nata privata, ma ora regalata al pubblico, che declina ancora una volta il tema della storia personale nella Storia, e aiuta nella costruzione di una identità collettiva e personale forte e radicata.

Il curatore, professore emerito di slavistica all’Università di Pisa, dialogherà con Alberto Casadei, professore ordinario di letteratura italiana all’Università di Pisa, e Pietro Finelli, direttore scientifico della Domus Mazziniana.

L’ingresso alla Domus Mazziniana è libero. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta sui canali social Facebook e YouTube della Domus Mazziniana.

Fonte: Ufficio Stampa