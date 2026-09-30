Aeroporto di Firenze, Giani: "Nessun voto in Consiglio regionale"

Sull'aeroporto di Firenze non è previsto un voto in Consiglio regionale, ma una presa d'atto da parte della giunta. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di un'iniziativa a Firenze, dopo le tensioni emerse all'interno della maggioranza.

"Non è previsto un voto in Consiglio regionale ma la presa d'atto da parte della giunta, quindi non c'è problema", ha detto Giani, sottolineando inoltre la compattezza del Pd in giunta: "Devo dire che la giunta ha manifestato compattezza in tutto il Pd e onestamente questo non era scontato".

Giani ha poi commentato il voto favorevole espresso in giunta: "Sono rimasto contento del voto in giunta". Secondo il presidente, è invece naturale la posizione contraria di M5s e Avs, che hanno già espresso la loro opposizione in precedenza.

La delibera, ha spiegato Giani, è "un atto integrativo di quello che approvammo l'anno scorso. È un documento integrativo: non introduce niente di nuovo".