All’Accademia di Belle Arti di Firenze nuova edizione del Master in 'Arte del gioiello contemporaneo'

Formare una nuova generazione di progettisti capaci di coniugare la cultura e la tradizione dell’arte orafa con il design contemporaneo e le più avanzate tecnologie digitali: è questo l’obiettivo della nuova edizione Master Accademico di I livello in “Arte del gioiello contemporaneo”, promosso dall’Accademia di Belle Arti di Firenze in collaborazione con LAO – Le Arti Orafe e con l’Istituto Gemmologico Fiorentino.

Il Master, di durata annuale, nasce per rispondere alle trasformazioni di un settore – quello dell’artigianato artistico e della gioielleria – nel quale patrimonio culturale, creatività, innovazione tecnologica e nuove modalità produttive sono sempre più strettamente connessi. Firenze, con la sua lunga tradizione artistica e manifatturiera, rappresenta il contesto ideale per un percorso che guarda al gioiello contemporaneo come a un terreno di sperimentazione progettuale e di innovazione dell’artigianato artistico.

Il percorso formativo accompagnerà gli studenti nella conoscenza del patrimonio culturale e tecnico orafo, sviluppando al tempo stesso competenze specialistiche nella progettazione e nella realizzazione di prototipi. Una particolare attenzione sarà dedicata alla modellazione virtuale 3D attraverso Rhinoceros, alle procedure di rappresentazione digitale e alla preparazione dei modelli per la prototipazione solida. L’obiettivo è creare un dialogo concreto tra idea, progetto, tecnologia e produzione, offrendo agli studenti gli strumenti per verificare, sviluppare e trasformare un concept in un modello virtuale e quindi in un prototipo.

Il programma prevede 1.500 ore di formazione, pari a 60 crediti formativi, articolate tra attività teoriche e laboratoriali, compreso lo studio personale. Gli iscritti avranno inoltre la possibilità di svolgere stage e tirocini presso aziende del settore orafo, entrando così in contatto diretto con il mondo professionale e produttivo. Al termine del percorso, agli studenti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni sarà rilasciato il Diploma di Master di I livello del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il Master si rivolge a chi abbia conseguito un diploma accademico di primo o secondo livello presso le Accademie di Belle Arti, un diploma ISIA, una laurea o un titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Le competenze acquisite potranno trovare applicazione in diversi ambiti professionali, tra cui quello del designer del gioiello artistico per la piccola e media impresa, del designer di processi di realizzazione digitale e del direttore creativo per imprese e realtà dell’artigianato artistico impegnate nella multiserialità produttiva.

Per l’anno accademico 2026/2027 sono disponibili un massimo di 20 posti. La domanda di ammissione deve essere inviata entro le ore 13.00 del 28 ottobre 2026. Il calendario e l’elenco degli ammessi alla prova selettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Firenze entro il 4 novembre 2026. La prova selettiva si svolgerà comunque entro l’11 novembre 2026.

Con questo nuovo percorso, l’Accademia di Belle Arti di Firenze rafforza il proprio impegno nella formazione di figure professionali capaci di muoversi tra arti applicate, design, cultura del progetto, artigianato e innovazione tecnologica, in un settore che continua a rappresentare una componente significativa della tradizione produttiva e creativa toscana.

Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di iscrizione sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Fonte: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

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