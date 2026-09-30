Atleti, famiglie e sponsor Abc tutti assieme al PalaBetti

Non poteva esserci modo migliore per inaugurare la stagione del sessantesimo anniversario dell’Abc Castelfiorentino. Sabato 26 settembre il PalaBetti ha fatto da perfetta cornice alla serata di presentazione della stagione sportiva 2026/2027: ben 430 le persone presenti tra atleti e atlete, famiglie, staff e sponsor, numero andato oltre qualsiasi aspettativa e che conferma il grande attaccamento da parte di tutti coloro che vivono quotidianamente l’ambiente gialloblu.

Protagoniste in passerella tutte le formazioni minibasket, giovanili e senior di Abc Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino, insieme allo staff tecnico e dirigenziale. Sono intervenuti, inoltre, la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì e il vice sindaco e assessore allo sport Gianluca D’Alessio, il presidente del CONI Toscana Simone Cardullo e gli sponsor che da sempre sostengono la società con il loro fondamentale contributo.

Una serata di grande festa e partecipazione, primo dei tanti eventi in programma per festeggiare i 60 anni dell’Abc.

Fonte: Abc - Ufficio stampa