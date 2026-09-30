Fotovoltaico, inaugurato nuovo impianto in una scuola di Bagno a Ripoli

Inaugurato stamani l’impianto fotovoltaico della nuova mensa della scuola primaria Marconi di Grassina (Bagno a Ripoli, Fi), realizzato con il contributo straordinario di 75.000 euro della Regione Toscana. Presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e la giunta comunale, il consigliere regionale Francesco Casini e la dirigente dell’Istituto comprensivo Caponnetto, Maria Luisa Rainaldi.

“Questo intervento – ha spiegato il presidente Giani - è un simbolo, un modello da replicare su tutto il territorio per ottenere energia pulita con la quale alimentare edifici pubblici. Uno dei nostri obiettivi è raggiungere entro il 2030 almeno i due terzi dell’autosufficienza energetica grazie alle rinnovabili e per farlo, oltre al potenziamento delle centrali geotermiche, possiamo lavorare sul potenziamento del fotovoltaico, da portare avanti in modo mirato, senza creare infinite distese di pannelli che impattano sul paesaggio. Dunque pannelli sì, ma messi nei posti giusti, ad esempio sopra i nuovi edifici pubblici, come in questo caso, a comporre un mosaico virtuoso che, tessera dopo tessera, ci permetta di affrancarci dalle fonti fossili”. “Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli, passata e presente,- ha aggiunto il presidente - ed all’istituto comprensivo Caponnetto, cui la scuola Marconi fa riferimento, per aver creduto in questo progetto ed aver lavorato per la sua realizzazione”.

“Continua il nostro impegno per le scuole, per l’educazione e l’istruzione – ha detto il sindaco Francesco Pignotti - nella mensa della primaria ‘Marconi’, inaugurata da pochi mesi e realizzata con i criteri della bioedilizia, oggi diamo il benvenuto a un impianto fotovoltaico di ultima generazione finanziato con un investimento importante della Regione Toscana, per il quale ringrazio il presidente Giani. Con il tetto dell’edificio interamente coperto da pannelli fotovoltaici, la scuola diventa autosufficiente sul piano energetico. Un intervento che mette insieme scuola e ambiente, due priorità fondamentali per il futuro delle nuove generazioni”.

“La giornata di oggi - ha dichiarato la dirigente dell’IC Caponnetto, Maria Luisa Rainaldi - ci ricorda che il tema dell'energia pulita non è un tema astratto, ma qualcosa che può riguardare da vicino la vita di tutti i giorni. Questi pannelli sono una lezione silenziosa che prendersi cura del pianeta è possibile. Ringraziamo Regione e amministrazione comunale per aver creduto in questo progetto”.

Il contributo straordinario della Regione Toscana per la realizzazione dell’impianto è stato ricordato con una targa posta all’ingresso della scuola, davanti alla mensa.

Fonte: Regione Toscana

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