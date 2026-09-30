Bollo auto, Giani: "La Regione sarà privata di 200 milioni"

Il presidente della Toscana critica il provvedimento e collega il tema delle risorse anche alla ristrutturazione della Rsa Le Civette di San Salvi
Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani interviene sul provvedimento relativo al bollo auto, sostenendo che comporterà per la Regione una riduzione delle risorse disponibili pari a 200 milioni di euro.
"Con il provvedimento sul bollo auto la Regione sarà privata di 200 milioni di euro: io non so dove trovarli, dovrò solo decidere dove far venir meno i 200 milioni", ha dichiarato Giani a margine di un'iniziativa a Firenze.
Il presidente ha risposto anche a una domanda sulla Rsa Le Civette, nell'area di San Salvi, e sulle risorse necessarie per la ristrutturazione dell'immobile. Giani ha quindi ribadito la posizione della Regione sulla sanità pubblica.
"Noi difendiamo la sanità pubblica - ha aggiunto -, ovvero il fatto che la Regione interviene dando 59 euro ogni giorno per gli anziani delle rsa".
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