Bollo auto, Forza Italia Toscana a Giani: "Basta con minaccia di togliere servizi. Tagli le spese improduttive"

"Anche oggi, il presidente Giani torna a battere cassa e chiede più risorse per la sanità toscana, altrimenti minaccia di tagliare servizi importanti. Noi gli chiediamo di smetterla di fare propaganda menzognera sul bollo auto. Sono i risparmi sulle misure finanziate per attuare gli obiettivi del Pnrr a offrire larga parte delle coperture necessarie a cancellare il bollo 2027 su auto e motocicli, e compensare le Regioni, beneficiarie degli incassi. Le Regioni non perderanno risorse, ma grazie a questa manovra i cittadini non pagheranno una tassa ingiusta e, come scritto nel decreto, il provvedimento diventerà strutturale". Lo affermano i consiglieri regionali di Forza Italia Toscana, Marco Stella e Jacopo Ferri.

"Il governatore, piuttosto - è l'invito di Stella e Ferri - tagli le spese improduttive, a cominciare da provvedimenti come il reddito di cittadinanza regionale, invece di protestare senza ragione e di minacciare sfaceli. Vedrà che troverà risorse aggiuntive. Il bollo auto è un'imposta iniqua, è un balzello sulla proprietà. Il governo ha giustamente preso un provvedimento che punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani. Questo provvedimento del Governo dimostra in maniera plateale la differenza che c'è tra il centrodestra e il Campo Largo: noi togliamo le tasse, la sinistra le aumenta e vuole la patrimoniale. L'esecutivo nazionale di centrodestra toglie o abbassa le tasse, la Regione Toscana le aumenta, a cominciare dall'aliquota Irpef".

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