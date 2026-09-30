Castelfranco premia i 14 ragazzi d'oro usciti con il massimo dei voti dalle scuole medie e superiori

Sono 14 gli studenti residenti nel comune di Castelfranco di Sotto, che agli esami dello scorso giugno e luglio si sono distinti chiudendo il ciclo di studi con il massimo dei voti. Sei di loro si sono diplomati affrontando le prove di maturità con cento centesimi e ora hanno intrapreso i percorsi universitari. Otto invece sono quelli licenziati dalla scuola secondarie di primo grado, ovvero dall'istituto comprensivo Da Vinci con la votazione di 10.

L'amministrazione del sindaco Fabio Mini li ha voluti premiare consegnando a loro un piccolo riconoscimento simbolico, in una cerimonia tenuta dall'assessore alla scuola Nicola Sgueo nella salA del consiglio comunale. I licenziati con 10 e 10 e lode dalla scuola secondaria di primo grado sono: Bianca Azzena, Samuele Beati, Matteo Carbone, Alessandro Gallo, Rebecca Marinai, Lisa Rossano Monti, Nicole Procissi, Lorenzo Maria Zia. Tutti si sono iscritti alle scuole superiori, tra di loro una studentessa è andata al liceo classico, tre sono andati al liceo scientifica di Capannori Ettore Majorana, in provincia di Lucca, uno dei migliori licei d'Italia come riconosciuto dagli istituti deputati a certificarlo, altri stanno affrontando il primo anno di altri istituti secondari di secondo grado a vocazione tecnica o pedagogica.

I diplomati di Castelfranco con 100 centesimi e 100 centesimi e Lode, sono Edoardo Dei, Giulia Migliorati, Flavia Pascu, Sara Rossi, Francesco Rubenni e Francesco Simonetti. Quasi tutti hanno intrapreso una carriera universitaria, in alcuni casi anche riuscendo a essere ammessi, dopo una dura selezione in università estremamente selettive e prestigiose come la Bocconi di Milano.

L'assessore Sgueo al termine della cerimonia di consegna delle piccole 'onorificenze', ha fatto un breve intervento dicendo: “Il Vostro rendimento tra i banchi di scuola è un motivo di orgoglio per la comunità castelfranchese. L'impegno che avete dedicato sui libri è essenziale per il futuro di ognuno di voi e per il nostro territorio. Che sia un cammino di ricerca perpetua verso la vostra vocazione primaria. Alla fine, è questo che conta. Un ringraziamento va anche alle vostre famiglie, che dovrebbero essere il perno di una comunità coesa, che vi hanno sostenuto nel vostro percorso. Scommettiamo che farete grandi cose. Proseguite su questa strada”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

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