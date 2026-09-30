Censimento, anche Certaldo coinvolto nella rilevazione Istat

Anche il Comune di Certaldo è coinvolto nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, promosso da Istat per raccogliere e aggiornare informazioni sulla popolazione e sulle caratteristiche del territorio italiano.

A partire dal 5 ottobre 2026, alcune famiglie residenti a Certaldo, selezionate da Istat, riceveranno direttamente presso la propria abitazione una lettera ufficiale con l’invito a partecipare e tutte le indicazioni necessarie per rispondere al questionario.

Le famiglie estratte per la rilevazione potranno compilare il questionario seguendo le modalità e le indicazioni riportate nella lettera ricevuta da Istat. La rilevazione resterà aperta fino al 23 dicembre 2026. È quindi importante leggere attentamente la comunicazione ricevuta e rispettare le modalità e i tempi indicati.Le informazioni raccolte permetteranno a Istat di aggiornare i dati sulla popolazione e di conoscere meglio le caratteristiche delle famiglie e del territorio, con particolare riferimento a istruzione, occupazione, abitazioni e trasporti. I dati del Censimento rappresentano uno strumento importante per la conoscenza del Paese e per la programmazione dei servizi rivolti alla comunità.

La partecipazione al Censimento e la compilazione del questionario costituiscono un obbligo di legge per le famiglie chiamate alla rilevazione.

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026 si svolgerà dal 5 ottobre al 23 dicembre 2026.

Per tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e sulla rilevazione è possibile consultare il sito ufficiale di Istat: https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/

Fonte: Ufficio Stampa