Certaldo protagonista della Caccia ai Tesori Arancioni

Domenica 4 ottobre 2026 anche Certaldo sarà protagonista della Caccia ai Tesori Arancioni, la grande iniziativa organizzata dal Touring Club Italiano che si svolgerà contemporaneamente in oltre 100 borghi Bandiera Arancione di tutta Italia.

Un appuntamento aperto a bambini, famiglie e adulti, giunto alla settima edizione, che invita a scoprire in maniera divertente e originale i luoghi, le storie, le tradizioni e le peculiarità dei piccoli borghi italiani.

Per Certaldo, da anni Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, sarà un’occasione per vivere il territorio attraverso un percorso pensato per accompagnare i partecipanti alla scoperta del patrimonio e dell’identità del borgo.

La Caccia ai Tesori Arancioni propone infatti un modo diverso di conoscere i luoghi: attraverso indizi, prove e tappe, i partecipanti saranno chiamati a osservare con occhi nuovi gli angoli più caratteristici del territorio e a scoprire curiosità e aspetti della storia locale.

L’edizione 2026 presenta anche alcune novità. Al termine della Caccia sarà consegnato ai partecipanti un passaporto, che potrà essere timbrato negli anni successivi in occasione dell’iniziativa, insieme a una speciale sacca-zaino riservata alle squadre iscritte.

La giornata del 4 ottobre sarà inoltre particolarmente significativa perché coincide con la ricorrenza degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi: alcuni dei borghi partecipanti proporranno quindi tappe e attività dedicate alla figura del Santo.

In Toscana saranno 12 i Comuni coinvolti, ciascuno con un proprio percorso e una propria modalità di interpretare la Caccia ai Tesori: oltre a Certaldo, partecipano Abetone Cutigliano, Bagnone, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Casole d'Elsa, Castiglion Fiorentino, Collodi, Fosdinovo, Montecarlo, Montopoli in Val d'Arno e Vicopisano.

Come partecipare

I posti sono limitati e per prendere parte alla Caccia ai Tesori Arancioni è necessario iscrivere la propria squadra attraverso il sito ufficiale dell'iniziativa: bandierearancioni.it

La partecipazione prevede un contributo destinato a sostenere i progetti del Touring Club Italiano a favore dei piccoli centri e delle aree interne italiane.

La Caccia ai Tesori Arancioni rappresenta così un'occasione per trascorrere una giornata all'insegna della scoperta e della partecipazione, ma anche per valorizzare il patrimonio dei borghi e il lavoro delle comunità che ogni giorno contribuiscono a mantenerli vivi.

CERTALDO E LE BANDIERE ARANCIONI

Le Bandiere Arancioni sono il marchio di qualità turistico-ambientale del Touring Club Italiano dedicato ai piccoli comuni dell'entroterra che si distinguono per la qualità dell'accoglienza, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale e l'attenzione al territorio.

Certaldo fa parte della rete dei borghi Bandiera Arancione, una realtà che oggi riunisce 308 Comuni italiani, impegnati nella valorizzazione delle proprie risorse e nella promozione di un turismo attento, sostenibile e legato all'identità dei luoghi.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa