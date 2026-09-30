Comunicare la scienza in modo etico ed efficace, incontro all'Accademia dei Georgofili

"Comunicare la Scienza in maniera etica ed efficace. Quando la divulgazione è costruttiva" è il titolo dell'incontro che si svolgerà domani giovedì 1° ottobre all'Accademia dei Georgofili (Logge Uffizi Corti) dalle ore 10 alle 13.

L'evento è stato organizzato con la collaborazione di OdG Toscana e Fondazione OdG Toscana ed è valido per i crediti professionali dei giornalisti che frequenteranno in presenza, previa iscrizione nell'apposita piattaforma della formazione.

Agricoltura, ambiente e alimentazione sono tematiche centrali nel dibattito pubblico ma molto delicate da trattare. I media, purtroppo, non sempre le 'coprono' in maniera corretta e questo pregiudica la creazione di consapevolezza diffusa, rischiando, al contempo, di innescare pericolosi e immotivati allarmismi nella popolazione. L'incontro, organizzato dal Gruppo di Lavoro sulla Comunicazione dell'Accademia dei Georgofili, intende fornire indicazioni sia agli accademici che ai giornalisti su come comunicare efficacemente concetti complessi.

I lavori saranno aperti dalla Consigliera Deborah Piovan con i saluti istituzionali, seguiranno le relazioni di Luca Toschi - Accademia dei Georgofili, Università degli Studi di Firenze, Per una comunicazione che genera comunità di interessi e Nunzio D’Agostino - Accademia dei Georgofili, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dalla ricerca al racconto: come rendere comprensibile la complessità.

A seguire l'intervento su: Debunking e rettifiche: sono davvero efficaci? di Alessandra Biondi Bartolini - Accademia dei Georgofili, Giornalista; poi Terra, ambiente, clima: come il giornalismo costruttivo può battere la “news avoidance” , con Marco Merola - Accademia dei Georgofili, Giornalista

Concluderà Elisabetta Tola - Giornalista, con la relazione: Agrobiodiversità e comunicazione scientifica: il limite del riduzionismo e il valore delle conoscenze plurali .

Modererà i lavori: Giulia Bartalozzi - Accademia dei Georgofili, Giornalista.

Ulteriori informazioni al link: https://georgofili.it/contenuti/evento-home/31042

Fonte: Accademia dei Georgofili - Ufficio Stampa