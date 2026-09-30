La Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino annuncia l’avvio del nuovo Corso di Primo Soccorso nella prima data che si terrà Martedi 13 Ottobre 2026 alle ore 21,15 presso la sede della stessa associazione.

Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti i cittadini dai 16 anni in su, che desiderano apprendere le manovre salvavita e scoprire come fare la differenza all'interno della propria comunità. Il percorso formativo è pensato sia per chi vuole semplicemente acquisire competenze fondamentali per la gestione delle emergenze quotidiane in famiglia, al lavoro o nello sport, sia per chi desidera intraprendere il percorso da volontario soccorritore sulle ambulanze dell'associazione.

Struttura e dettagli del corso:

Il corso, come descritto precedentemente avrà inizio Martedì 13 Ottobre alle ore 21:15 presso i locali della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino, in Via Caverni 60 e sarà articolato in N° 12 lezioni per un totale di 25 ore dove i nostri formatori affronteranno e spiegheranno sia nella teoria che nella pratica:

-Manovre di disostruzione delle vie aeree,

-rianimazione cardiopolmonare (BLS),

-utilizzo del defibrillatore (DAE)

Sapere come intervenire nei primi minuti di un'emergenza può salvare una vita, con questo corso vogliamo offrire alla cittadinanza uno strumento concreto di formazione e, al contempo, aprire le porte della nostra famiglia a nuovi volontari che abbiano voglia di mettere un po' del proprio tempo a disposizione degli altri.

Al termine del livello base verrà rilasciato un attestato con la possibilità di proseguire, per chi vorrà, nel corso di formazione "Livello avanzato" per il servizio dedicato al sistema di emergenza-urgenza 112 della Regione Toscana.

Per partecipare o richiedere ulteriori informazioni è possibile:

Telefonare al numero: 0571913339

Inquadrando il Qcode si accede alla pagina dedicata all'iscrizione del corso.

Inviare una e-mail a: formazione@pubblicaassistenzamontelupo.it

Referente: Gianna Email: formazione@pubblicaassistenzamontelupo.it

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