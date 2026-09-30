Disattivato per lavori il fontanello di Fibbiana

Acque comunica che per lavori di manutenzione straordinaria, a partire da oggi, mercoledì 30 settembre, è stato necessario disattivare temporaneamente il fontanello di acqua ad alta qualità di piazza Don Morara, a Fibbiana, nel comune di Montelupo Fiorentino. La data della riattivazione verrà resa nota con successivo comunicato.

Il fontanello di piazza Don Morara a Fibbiana è al momento chiuso a causa del ripetersi di problematiche di funzionamento, che hanno già comportato temporanee sospensioni del servizio. Acque sta monitorando la situazione e, nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori criticità, valuterà un intervento di completo rifacimento dell’impianto interno. Nel frattempo, non sono esclusi interventi di manutenzione puntuale, qualora necessari per ripristinare e garantire il regolare funzionamento del fontanello.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa