Formazione per gli infermieri, gli appuntamenti di Opi Firenze-Pistoia

Si arricchisce il calendario della formazione continua promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia. Sono diversi gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, con corsi accreditati Ecm.

Il primo è il 6 ottobre nella sede di Pistoia dell’Ordine (via Renato Fucini 3) con replica il 22 ottobre (ore 14.30-19.50), e quindi il 12 ottobre (ore 14.30-19.50) nella sede di Firenze (via Giovanni Targioni Tozzetti 26 A/B/C/D). In programma il corso “Bls Provider Aha (Blsd-Pblsd) con uso Aed”, che riconosce 13 crediti Ecm ed è accreditato per tutte le professioni sanitarie. Il corso è dedicato al supporto vitale di base, fondamentale nell’intervento dopo un arresto cardiaco, e segue l’aggiornamento delle linee guida 2025 dell’American Heart Association sulla rianimazione cardiopolmonare e sul trattamento delle emergenze cardiovascolari. È tenuto da un istruttore che, attraverso l’uso di video, insegna il supporto vitale di base a un soccorritore e in squadra sia all'interno che all’esterno delle strutture sanitarie.

Il 7 ottobre (ore 14-18), sempre nella sede fiorentina dell’Ordine, è in programma l’incontro “Defusing: disinnescare le emozioni”, che assegna 5,2 crediti Ecm ed è accreditato per tutte le professioni sanitarie. Si propone di fornire conoscenze e strumenti pratici per comprendere i principi del defusing (un intervento breve organizzato attraverso colloqui di gruppo che si tiene su soggetti reduci di un evento fortemente drammatico o traumatico) e applicarne correttamente le modalità operative nel contesto sanitario, riconoscendone finalità, limiti e ambiti di utilizzo.

Il 15 ottobre (ore 14.15-18.30) sarà invece la volta del corso “Le ulcere venose: prevenzione e trattamento”, in programma nella sede di via Giovanni Targioni Tozzetti a Firenze. Il corso assegna 6,4 crediti Ecm ed è accreditato per infermieri e infermieri pediatrici. A condurlo saranno Consuelo Macchitella e Fabio Trotto, con l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche per la corretta valutazione, prevenzione e gestione delle ulcere venose, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e linee guida.

Il giorno successivo, 16 ottobre (ore 14-18, sede Opi Firenze) ecco “Nursing transculturale e pratica riflessiva: conoscere e vivere realtà diverse per la crescita professionale dell’infermiere”, anch’esso del valore di 6,4 crediti Ecm e accreditato per infermieri e infermieri pediatrici. Il corso ha come obiettivo quello di identificare il ruolo dell’infermiere come figura capace di promuovere la Salute Globale, attraverso l’interazione del Nursing Transculturale e della “Pratica Riflessiva”. A tenere la formazione saranno Rossella Aiardi, Serena Tucci e Antonella Mannini.

Il 30 ottobre (ore 13.30-18) l’appuntamento si sposterà nell’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche a Firenze (viale dell’Aeronautica 14, nel Parco delle Cascine), per il convegno “Il filo delle parole: tessere comunicazioni efficaci per prevenire gli strappi di violenza” (4 crediti Ecm), a cura di Nicola Donti. Il tema della violenza ai danni degli operatori sanitari rappresenta infatti una delle questioni più rilevanti anche per la professione infermieristica. Donti, filosofo, docente e formatore esperto in comunicazione interpersonale, affronterà con sguardo filosofico il tema della comunicazione nei contesti di cura: il rapporto tra il contenuto di ciò che si dice e la relazione in cui lo si dice, il peso dell'attesa, dell'incertezza e della paura, il legame tra impotenza e violenza. Tra gli obiettivi, la capacità di riconoscere la comunicazione come uno degli strumenti della prevenzione, distinguere contenuto e relazione nei momenti di tensione con pazienti e familiari, individuare le situazioni che possono favorire l’escalation e valorizzare la segnalazione degli episodi come strumento di tutela e prevenzione.

Infine ecco il corso “Acls Provider”, in programma il 26 e 27 novembre (ore 8.30-17.30) nella sede di Pistoia (via Renato Fucini 3). Due giornate formative per un totale di 37,6 crediti Ecm, con accreditamento per tutte le professioni sanitarie. Il corso sul supporto vitale cardiovascolare avanzato (Acls) si basa sul Bls, con un’enfasi particolare sull’importanza di una Rcp continua e di alta qualità. Attraverso istruzioni pratiche e casi simulati, gli studenti di questo corso avanzato miglioreranno le loro competenze nel riconoscimento e intervento in casi di arresto cardiopolmonare, nelle condizioni dell’immediato post-arresto cardiaco, aritmia acuta, stroke e sindromi coronariche acute.

Fonte: Ufficio Stampa