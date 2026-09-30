Forum Imprese del Domani: dove il futuro dell'impresa si pensa insieme

Che cosa rende un'impresa capace di crescere oggi e di esserci ancora domani? È la domanda da cui nasce il Forum Imprese del Domani, nuovo punto d'incontro e di ricerca

tra imprese, mondo accademico e istituzioni.

Ideato da NOVACONF e condotto da Nicola Porro, giornalista e vicedirettore de Il Giornale, il Forum non vuole essere l'ennesimo convegno, ma un laboratorio di pensiero per chi guida un'azienda e sa che i modelli di ieri non bastano più. Un luogo in cui le idee si confrontano e diventano strumenti.

Quattro voci, una domanda

Sul palco della Leopolda quattro protagonisti che osservano l'impresa da angolazioni diverse: Francesco Foffa, VP B2B di Unobravo, la più grande rete di psicologi in Italia che è riuscita ad applicare un modello di business di successo da oltre 100milioni di fatturato ; Roberta Mantellassi, imprenditrice alla guida di Mantellassi 1926, cento anni di storia e cinque generazioni; il Prof. Giorgio Gabrielli, docente di Organisational Behaviour e Neuromanagement all'Università IULM; Luca Berti, Country Manager di Creditsafe Italia.

Storie diverse, un filo comune, che corre dal passaggio generazionale al benessere delle persone come leva di competitività, dal neuromanagement alla lettura dei dati. Al centro, la nuova cultura

manageriale che le imprese del domani sono chiamate a costruire: leadership, welfare e solidità non come parole d'ordine, ma come framework concreto per decidere nell'incertezza.

Dalle idee agli strumenti

«Le imprese crescono quando smettono di affrontare da sole le stesse domande», afferma la Dott.ssa Mariasole Vallese, presidente di NOVACONF e ideatrice del Forum. «Abbiamo immaginato

il Forum come un luogo di ricerca prima ancora che di racconto: imprenditori, accademici e istituzioni allo stesso tavolo, per trasformare il confronto in soluzioni. Per questo, con Beam Me Up e il mondo accademico, abbiamo sviluppato tre strumenti di analisi che presenteremo alla Leopolda, pensati per aiutare le aziende a leggere la propria organizzazione e a capire dove investire. Chi esce dal Forum deve avere in mano qualcosa da usare il giorno dopo.»

«L'Italia è un Paese di imprese piccole e piccolissime: il 94,8% ha meno di dieci addetti», osserva Riccardo Frangioni, segretario nazionale di NOVACONF. «È la nostra forza e insieme il nostro limite. I dati indicano con chiarezza dove si trova la leva per crescere: secondo il Welfare Index PMI 2026, le imprese con welfare avanzato generano ricavi per addetto superiori del 20% alla media e assumono nel 78% dei casi, contro il 61,5% del totale. Un'azienda sana, che riparte dalle persone, è un'azienda che può scalare. Eppure solo un'impresa su tre ha raggiunto un livello alto di welfare. Serve uno spazio comune che renda questa consapevolezza patrimonio dell'intero tessuto economico. Il Forum nasce per questo.»

Le imprese che fanno la differenza

A chiudere il pomeriggio, le premiazioni delle realtà che hanno saputo interpretare il cambiamento, consegnate da Manuel Vescovi, fondatore di Tuscany in the World. Il Premio Produttività Etica – Time over Quality va a Serena Cecchini di Serena Cecchini Design. Riconoscimenti anche a Laborability, partner d'impresa, e a BNI Italia, il franchise più importante del Paese, presente in 65 province. Il Forum si svolge con il patrocinio della Regione Toscana, con Beam Me Up – endorsement Università di Pisa, con il Forum Europeo Digitale e con Associna come community partner. Partner tecnici dell’evento Ideaprint, Cento Arredamenti, 2effe poubblicità, Garden Frediani, ValicoLab, Optimum Consulenze, Azimut, Sofabis.

Fonte: Forum Imprese del Domani - Ufficio Stampa

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