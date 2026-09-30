"Il Libro Bianco per una Toscana accogliente": al via al percorso partecipativo

La Toscana si conferma una regione in cui l’immigrazione ha ormai perso i tratti dell’emergenza temporanea per farsi elemento portante e strutturale della demografia del territorio. Questo scenario impone il passaggio da una logica esclusivamente di prima accoglienza a politiche mirate alla reale ed effettiva inclusione di tutte le persone con background migratorio. Per far questo, la Regione Toscana, con il supporto di Anci Toscana, ha avviato il percorso partecipativo per la redazione del "Libro Bianco per una Toscana accogliente, solidale e plurale - Buone pratiche e proposte per l’inclusione delle persone con background migratorio" esattamente a dieci anni dal "Libro Bianco sulle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale" del 2017.

Promosso dall’assessora regionale ad accoglienza e immigrazione Alessandra Nardini, il progetto punta a raccogliere, mettere a sistema e implementare le migliori esperienze toscane di inclusione e cittadinanza attiva, in una prospettiva più ampia e integrata.

L’obiettivo è quello di condividere analisi e proposte e far emergere esperienze, idee e buone pratiche ma anche sollecitazioni da rivolgere al livello nazionale ed europeo per modificare norme e visioni che non aiutano, ma anzi ostacolano, la costruzione di una vera società plurale.

Si tratta di un lavoro corale che vede coinvolti vari assessorati regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza, e che si sviluppa in stretta sinergia con i territori e con tutti i soggetti che, a vario titolo, sono impegnati nelle politiche di accoglienza e inclusione.

Il via al percorso partecipativo che porterà all’elaborazione del Libro è stato dato oggi, 30 settembre, in occasione della presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze del Rapporto sull’immigrazione in Toscana 2026.

“Il lavoro adesso non si ferma al Rapporto e ai suoi dati – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani – ma il Libro Bianco, con il percorso di confronto che la sua stesura porta con sé, consentirà di tradurre con efficacia ancora maggiore le statistiche e i numeri in misure e azioni per sviluppare la politica attiva di accoglienza e sull’immigrazione che la Toscana mette in atto. È un passaggio molto importante, che consente di mettere a sistema gli interventi e in coordinamento i vari soggetti che si occupano di questo tema”.

"A dieci anni dalla prima edizione del Libro Bianco, scegliamo, sentiamo il bisogno, di promuovere una nuova riflessione sul tema delle migrazioni e dell'inclusione delle persone con background migratorio, accompagnando il passaggio da un approccio d'entrata sull'accoglienza ad una prospettiva più ampia e integrata, orientata alla reale e compiuta inclusione, alla promozione dell'autonomia e ai processi di coinvolgimento attivo e partecipazione, fino ad arrivare al concetto di cittadinanza, nonostante una legge ormai anacronistica ne impedisca l'acquisizione a tante persone che vivono, crescono e persino nascono nel nostro Paese - ha sottolineato l'assessora Alessandra Nardini -. Nel Libro Bianco raccoglieremo le buone pratiche, le esperienze positive nate nei territori toscani, le politiche con cui sono state portate avanti nei vari ambiti.

Vogliamo costruire un documento di orientamento e di indirizzo delle politiche, finalizzato alla costruzione di una vera comunità plurale. In un tempo in cui si parla di "tetti" nelle nostre scuole, si pensa di imporre la costruzione di nuovi CPR dove vengono negati diritti e dignità umana, si sente parlare persino di remigrazione e si recepisce un nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo che non supera il sistema di Dublino e utilizza un approccio securitario, quando invece avremmo bisogno di costruire canali di ingresso sicuri e legali e di investimenti strutturali per vere politiche di inclusione, in Toscana raccontiamo orgogliosamente un'altra visione, provando a dimostrare che è possibile. È la visione che abbiamo costruito in questi anni con il nostro modello di accoglienza diffusa, a partire dai progetti di inclusione scolastica che valorizzano l'intercultura, perché crediamo che nei servizi educativi e a scuola non ci siano 'stranieri' ma bambine e bambini, ragazze e ragazzi, lo voglio ribadire.

Il Libro Bianco sarà dunque uno strumento utile per proseguire il nostro impegno nel costruire una Toscana accogliente, solidale, plurale, anche sollecitando le istituzioni nazionali ed europee a modificare quelle leggi, quelle norme e anche quelle visioni che non solo impediscono una reale inclusione ma addirittura la ostacolano, e ne voglio citare una su tutte: la Bossi-Fini, che va cancellata. Grazie a chi vorrà partecipare a questo percorso - ha concluso Nardini-, che sono convinta possa rappresentare una bella opportunità di riflessione ed elaborazione rispetto ad una delle sfide cruciali del nostro tempo: andare oltre le semplificazioni e le strumentalizzazioni e approcciare il fenomeno migratorio come fenomeno strutturale che può rappresentare una opportunità di crescita ed arricchimento per tutte e tutti”.

Gli assessorati regionali coinvolti, oltre a quello guidato dall'assessora Nardini che oltre ad accoglienza e immigrazione si occupa anche di educazione, istruzione e diritto alla casa, sono quelli guidati dalla vicepresidente Mia Bintou Diop con le deleghe a pace, cooperazione internazionale e partecipazione; dall'assessora Monia Monni con deleghe a sanità, diritto alla salute e politiche sociali; dall'assessora Manetti con deleghe a cultura, Università e politiche di genere; dall'assessore Alberto Lenzi, con deleghe a formazione professionale e lavoro, che oggi è intervenuto per il tramite del caposegreteria Francesco Romizi.

Importante anche il tema dello sport, la cui delega compete direttamente al presidente Giani.

“Il quadro conoscitivo del Rapporto sull’immigrazione in Toscana è il punto di partenza del percorso per il nuovo Libro Bianco, Anci Toscana contribuirà a costruirlo a partire dall’esperienza dei Comuni e dal confronto con le persone, le associazioni, i servizi e il terzo settore – ha affermato Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana –. Il filo del lavoro sarà quello della cittadinanza, dei diritti e della partecipazione, per dare forma insieme a una comunità toscana sempre più coesa e plurale”.

Proprio per favorire il confronto diretto e l’ascolto dei territori, sono stati programmati quattro incontri tematici in collaborazione con Anci Toscana. Ogni incontro si articolerà in tavoli tematici paralleli, che coinvolgeranno Enti locali, istituzioni, Terzo settore, associazioni, parti sociali, mondo della sanità, della scuola, dell'Università e altri soggetti pubblici e privati.

Si comincia il 14 ottobre a Livorno, all’Acquario (in piazza Mascagni 1), dove dalle 10 alle 16 è in programma “Accoglienza, Autonomia, Abitare”: al centro del dibattito. la governance del sistema dell’accoglienza, minori stranieri non accompagnati e percorsi di autonomia, percorsi di inclusione, autonomia e presa in carico, diritto alla casa. Il 21 ottobre il secondo appuntamento sarà a Siena, al Complesso museale Santa Maria della Scala, dalle ore 10 alle 16, per riflettere su “Salute, accesso ai servizi, diritti e antidiscriminazioni” con focus su promozione della salute e accesso al sistema sanitario, integrazione socio-sanitatia e presa in carico, accesso ai servizi, orientamento e informazione, diritti, contrasto alle disuguaglianze di genere e alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, pari opportunità.

Il 5 novembre l’appuntamento è a Prato, negli spazi di Officina Giovani, dove sempre dalle 10 alle 16 sarà affrontato il tema “Formazione e lavoro” con su formazione, orientamento e competenze, inserimento lavorativo e presa inncarico sociale-lavoro, promozione della legalità, contrasto dello sfruttamento lavorativo. Il percorso si chiude il 18 novembre a Pisa, alle Officine Garibaldi, con un confronto, in programma dalle 10 alle 16, su “Istruzione, nuove generazioni e cittadinanza attiva”: servizi educativi, scuola, inclusione scolastica, territorio e comunità educante, università e alta formazione, cittadinanza attiva, partecipazione e comunità, giovani, nuove generazioni, sport e cultura.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa