La 16esima edizione del raduno La Borra Bike Città di Pontedera

Torna domenica 4 ottobre il tradizionale appuntamento con il Raduno Mountain Bike “Città di Pontedera”, organizzato dal Gruppo Sportivo La Borra con il patrocinio del Comune di Pontedera e intitolato alla memoria di Carlo Bertilotti e Stefano Monti.

Quella di quest'anno sarà la 16esima edizione di una manifestazione ormai consolidata e molto attesa dagli appassionati delle due ruote, capace ogni anno di richiamare partecipanti anche da fuori Pontedera.

Il ritrovo è fissato a partire dalle 7.30 al Centro sociale della Borra, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni fino alle 8.45. La partenza è prevista alle 9 e, al termine dei percorsi, i partecipanti faranno ritorno al punto di partenza.

Due i tracciati proposti dagli organizzatori. Il percorso più breve misura 36 chilometri, con un dislivello positivo di circa 450 metri, mentre quello più impegnativo raggiunge i 63 chilometri, con un dislivello positivo di 1.250 metri. I tracciati si sviluppano prevalentemente in ambiente collinare, alternando strade sterrate, sentieri e tratti nel bosco e attraversando diverse località dei territori comunali di Pontedera, Palaia e Montopoli.

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è anche l'inserimento di nuovi tratti di percorso, reso possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione di alcuni proprietari di aree private. Un ampliamento che consentirà ai partecipanti di scoprire nuovi scorci del territorio e di vivere ancora più intensamente il rapporto tra sport, natura e paesaggio.

Il raduno ha carattere non competitivo e punta soprattutto sulla passione per la mountain bike, sul divertimento e sulla possibilità di trascorrere una giornata all'aria aperta, condividendo l'esperienza con altri appassionati.

Lungo i percorsi saranno presenti tre punti di ristoro, due sul tracciato lungo e uno su quello corto. Al termine della manifestazione, per i partecipanti sono previsti pacco gara, pasta party, servizio docce e lavaggio bici. Saranno inoltre assegnati alcuni riconoscimenti, tra cui il premio all'iscritto “diversamente giovane” e quello destinato al gruppo più numeroso.

Per iscriversi sarà possibile presentarsi direttamente domenica mattina, dalle 7.30 alle 8.45, presso il Centro sociale dell'associazione ricreativa La Borra. I moduli di iscrizione saranno inoltre disponibili nei giorni precedenti presso la sede associativa: venerdì dalle 21.30 alle 23 e sabato dalle 15.30 alle 18.30.

"Un ringraziamento sentito va agli sponsor che contribuiscono alla riuscita dell'evento e ai tanti volontari che, con il loro impegno, ne garantiscono ogni anno il regolare svolgimento – sottolineano dal Gruppo Sportivo La Borra –. La nostra è una manifestazione pensata per stare insieme, condividere la passione per la mountain bike e valorizzare il territorio".

"È un appuntamento che unisce sport, socialità e conoscenza del territorio – commenta l'assessore allo sport Mattia Belli –. Siamo arrivati alla 16esima edizione, a conferma della capacità del Raduno Mountain Bike Città di Pontedera di rinnovarsi e di coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. Quest'anno, inoltre, i partecipanti potranno percorrere anche nuovi tratti grazie alla collaborazione dei proprietari delle aree interessate. Un ringraziamento va quindi agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa".

Fonte: Ufficio Stampa