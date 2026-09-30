L'Abc Castelfiorentino ospita una tappa delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana

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Sabato 3 e domenica 4 ottobre protagonisti i gruppi Esordienti 2015 e Scoiattoli 2018

Sarà l’Abc Castelfiorentino ad ospitare una delle tappe delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana. L’appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 ottobre al PalaBetti, quando scenderanno in campo i gruppi Esordienti 2015, guidati da Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, e Scoiattoli 2018, guidati da Nicol Banchelli, Raffaele Macalindong e Frida Dainelli, impegnati rispettivamente in un triangolare e un quadrangolare.

SABATO 3 OTTOBRE: TRIANGOLARE ESORDIENTI 

Squadre partecipanti: Abc Castelfiorentino, Basket Montesport, Virtus Certaldo

  • ore 9:30  Abc Castelfiorentino – Virtus Certaldo
  • ore 11:00  Virtus Certaldo – Basket Montesport
  • ore 12:30  Abc Castelfiorentino – Basket Montesport

DOMENICA 4 OTTOBRE – QUADRANGOLARE SCOIATTOLI

Squadre partecipanti: Abc Castelfiorentino, Etrusca San Miniato, Valdisieve Basket, Firenze 2 Basket

  • ore 9:00  Abc Castelfiorentino – Etrusca San Miniato
  • ore 10:00  Valdisieve Basket – Firenze 2 Basket
  • ore 11:00  Etrusca San Miniato – Firenze 2 Basket
  • ore 12:00  Valdisieve Basket – Abc Castelfiorentino
  • ore 13:00  Abc Castelfiorentino – Firenze 2 Basket
  • ore 14:00  Etrusca San Miniato – Valdisieve Basket

In entrambe le giornate sarà offerta la merenda a tutti partecipanti, che riceveranno l’attestato di partecipazione da parte della Città Metropolitana di Firenze.

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