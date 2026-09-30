L’Università di Firenze cresce nel THE World University Rankings 2027: è nella top 16% mondiale

L’Università di Firenze si consolida tra le realtà accademiche di rilievo a livello internazionale secondo l’edizione 2027 del World University Rankings, la classifica globale elaborata da Times Higher Education (THE).

L’Ateneo fiorentino, migliorando il punteggio complessivo, si colloca infatti nel 16,3% delle migliori università al mondo tra le 2.297 istituzioni classificate in 118 Paesi, in miglioramento rispetto all’edizione precedente, quando figurava nel 18,3% su 2.191 università.

Unifi si posiziona nella fascia 351-375, nella parte alta del gruppo 351-400 in cui figurava lo scorso anno, a conferma di un posizionamento stabile in una classifica cresciuta di 106 atenei.

Nella classifica nazionale Unifi passa dal tredicesimo all’undicesimo posto (a pari merito con Milano Statale e Trento) su 58 atenei italiani che sono entrati in graduatoria (lo scorso anno erano 54).

Di grande rilievo l’aumento nell’indicatore Ambiente di Ricerca che riflette la produttività delle ricercatrici e dei ricercatori Unifi, i finanziamenti ricevuti e la reputazione: l’Ateneo migliora il punteggio di oltre tre punti salendo dal 37,9 al 41,1. Si registrano buone prestazioni anche per gli indicatori relativi alla Didattica e all’ Internazionalizzazione.

“L’Università di Firenze – commenta la rettrice Alessandra Petrucci – rafforza la sua posizione anche in questo ranking internazionale, grazie in particolare alla sua produzione scientifica e alla capacità di attrarre finanziamenti per le proprie ricerche. Ma è Unifi nel suo complesso a ricevere una valutazione di eccellenza che la colloca tra i migliori atenei italiani”

Fonte: Università di Firenze

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