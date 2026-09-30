Ottobre Rosa, nell'Empolese e Valdarno un mese di iniziative di Astro contro il tumore al seno

Tornano le iniziative di 'Ottobre rosa - Prevenire per sconfiggere', mese dedicato all'attenzione e alla prevenzione del tumore al seno; una manifestazione promossa dall'associazione ASTRO in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e Centro Donna dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Il programma degli eventi è stato illustrato oggi 30 settembre nella sala consiliare del palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa. All'evento di presentazione hanno partecipato l'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli, Valentina Torrini; Paolo Scardigli, presidente dell'associazione Astro; Francesca Martella, direttrice del reparto di Oncologia dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli e coordinatrice del Centro Donna dell'ospedale empolese; Francesca Bellini, Direttrice presidio dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli; Antonella Valeri, direttrice amministrativa ISPRO; Claudio Caponi chirurgo e senologo; il sindaco di Gambassi Terme con delega all'associazionismo all'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, Sergio Marzocchi; assessore e assessori dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore. Presenti anche le infaticabili volontarie dell'associazione Astro e alcune rappresentati delle Dragon Ladies.

Un mese intero di iniziative su tutto il territorio per promuovere la cultura della prevenzione e la sensibilizzazione sul tumore al seno organizzate da tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore. Si parte da Empoli: l'apertura ufficiale presso il Green Bar, a cui seguirà un 'Aperitivo Rosa' a partire dalle 18, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione.

"La campagna prevede un ricco calendario di iniziative, guidate da ASTRO, un’associazione storicamente radicata nel nostro territorio - ha dichiarato l'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli Valentina Torrini -. Desidero ringraziare la delegazione presente oggi per il costante impegno nel ricordarci quanto sia fondamentale la battaglia per 'prevenire per sconfiggere': ricordiamo infatti che la diagnosi precoce consente di salvare circa il 90% delle donne colpite. È una campagna essenziale per il nostro tessuto associativo e per tutta la cittadinanza".

"Riprendendo il pensiero del padre della medicina del lavoro, Bernardino Ramazzini, - ha detto il presidente dell'associazioneAstro, Paolo Scardigli - che di fronte agli infortuni degli operai fissò le prime regole di tutela enunciando il celebre principio per cui 'prevenire è meglio che curare' (Longe praestantius est praeservare quam curare), promuoviamo questa fondamentale campagna di sensibilizzazione".

"La prevenzione non può limitarsi a un solo mese: deve essere una pratica quotidiana - ha ricordato Claudio Caponi chirurgo e senologo -. Come associazione siamo attivi nelle scuole superiori: dopo i primi incontri al Liceo 'Pontormo', quest'anno saremo al Liceo 'Virgilio' di Empoli, perché insegnare la cultura della prevenzione e dell'autopalpazione ai giovani significa formarli per l'età adulta. Dal 2000 si registra una progressiva riduzione della mortalità per questa neoplasia, attualmente grazie alla prevenzione la sopravvivenza a 10 anni supera l’87% e il 99,2 % delle donne diagnosticate in stadio 1 guarisce dalla malattia. La parola d’ordine nella lotta contro il tumore al seno è la prevenzione per favorire la diagnosi precoce della malattia partecipando allo screening che in Toscana è attivo per donne 45-74 anni".

Per tutto il mese di ottobre i centri medici del Poliambulatorio Ecomedica in via Cherubini a Empoli, e il centro Radius Valdelsa in via A.Cerbioni, 7 a Castelfioretino, effettueranno screening mammari con tariffe agevolate, incentivando le donne a sottoporsi a regolari controlli.

Raccolti fondi per macchinario chemioterapico

Grazie alla campagna di sensibilizzazione portata avanti da anni dall'Associazione Astro, anche quest'anno sono stati raccolti dei fondi per investire in prevenzione: "Siamo orgogliosi di annunciare il raggiungimento della somma di 45.000 euro: risorse che doneremo al Centro Donna dell'Ospedale di Empoli per l'acquisto di un macchinario indispensabile ad agevolare i trattamenti chemioterapici", così Scardigli.

Francesca Martella, direttrice del reparto di Oncologia dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli e coordinatrice del Centro Donna dell'ospedale empolese, ha chiarito le funzionalità del macchinario e il suo contributo nel migliorare il percorso terapeutico delle pazienti oncologiche.: "Si tratta di una cuffia ipotermica, un dispositivo avanzato che riduce in modo significativo la alopecia da chemioterapia: un supporto fondamentale sia nelle fasi precoci sia in quelle più avanzate della malattia. Garantire questa opportunità significa far sentire alle pazienti che il sistema sanitario è davvero al loro fianco. Dal 2019 a oggi l'utilizzo di questo sistema è cresciuto di circa l’80%, permettendoci di curare ed assistere un numero sempre maggiore di donne".

L'importanza dei presidi sul territorio

Durante la presentazione del calendario di eventi è emersa anche l'importanza di avere presidi sul territorio per il sostegno e la cura delle pazienti.

"Nel nostro ospedale - ha ricordato Francesca Bellini, Direttrice presidio dell'Ospedale San Giuseppe diEmpoli - opera il Centro Donna diretto dalla Dottoressa Martella, una struttura multidisciplinare che affianca alla donna senologi, ginecologi, psicologi, nutrizionisti e fisioterapisti. Queste attività integrative non sono dettagli secondari, ma parte essenziale della cura: preservare la dignità e far sentire accolta una donna significa aiutarla ad affrontare meglio il percorso terapeutico, garantendo un impatto positivo sul vissuto e sugli esiti clinici".

Non tutti i territori dispongono di un presidio sanitario in grado di effettuare uno screening mammario, ed è per questo che esistono le unità mobili, di cui ha parlato Antonella Valeri, direttrice amministrativa ISPRO: "Tra i nostri mezzi più recenti c'è l'unità mobile DOMUS, attrezzata con mammografo ed ecografo per eseguire screening sul campo. La sanità toscana ha il pregio di essere capillarmente diffusa, arrivando anche nelle zone geograficamente più periferiche come la Valdichiana o il Casentino. La prevenzione sul territorio, sostenuta dalla sinergia con il volontariato, viaggia per creare vera e propria cultura della salute".

Nel finale è intervenuto anche il sindaco di Gambassi Terme con delega all'associazionismo all'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, Sergio Marzocchi: "Mi preme sottolineare come il Terzo Settore sia custode di valori fondamentali, sempre orientati all'affermazione dei diritti primari: il diritto alla prevenzione e alla cura. La ricchezza e l'energia dell'associazionismo rappresentano un patrimonio unico dell'Empolese Valdelsa che, come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il preciso dovere di difendere e valorizzare".

Gli eventi in programma nel territorio

EMPOLI

Ottobre Rosa a Empoli aprirà il 3 ottobre 2026, alle 17, al Green Bar, parco di Serravalle con il consueto e tradizionale ‘Aperitivo rosa’ dove l'associazione Astro provvederà a una raccolta fondi oltre alla distribuzione di materiale informativo. L'evento è realizzato in collaborazione con SintesiMinerva.

Un momento di confronto, di incontro e di relazione su un tema molto importante: il tumore al seno che colpisce molte donne.

Sabato 10 ottobre, alle 17.30, nel Cenacolo degli Agostiniani (via dei neri, 15), presentazione del libro di Sandro Schiariti, Più forte della notte. Il volume racconta le vicende di una donna a cui è stato diagnosticato il tumore. A seguire, aperitivo.

Il 28 ottobre, in piazza Farinata degli Uberti, sarà presente per tutto il giorno una unità mobile di ISPRO per visite diagnostiche gratuite (mammografia, ecografia).

In questo mese speciale si illumineranno monumenti, luoghi simbolo in ogni Comune dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno di colore rosa e a Empoli sarà il monumento di piazzdella Vittoria, la Statua Alata, a essere illuminata per tutto il mese di ottobre, per rendere visibile la testimonianza della condivisione su questa campagna mondiale.

Infine, il 22 novembre, si terrà un'iniziativa organizzata da Feeling Nova in collaborazione con Astro e CNA. Una giornata per le donne, dedicata alla rinascita, al benessere, al movimento consapevole e alla prevenzione con workshop creativi, servizi fotografici e consulenze d'immagine.

Presenti in rappresentanza dei vari Comuni dell’Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore: per Fucecchio l’assessora Sabrina Mazzei; la consigliera comunale Irene Bandini per Capraia e Limite; per Castelfiorentino, l’assessora Federica Parisi; l’assessora Francesca Pinochi per Montaione; l’assessora Elena Maggiorelli per San Miniato; per Vinci l’assessora Mila Chini; Patrizia Iacopini, assessora per Cerreto Guidi; l'assessora Filomena De Donato per Castelfranco; l'assessora Ottavia Viti per Montespertoli; Irene Cavallini e Kendra Fiumanò, assessore per Montopoli Valdarno.

CAPRAIA e LIMITE

Verrà illuminato l’edificio comunale e di piazza Dori; il 24 ottobre 2026 si terrà un evento con le Dragon Ladies alla Canottieri Limite, una mattinata di sensibilizzazione con eventi informativi legati alla prevenzione, cerimonia dei fiori e possibilità di provare a pagaiare per chi partecipa. Infine, un piccolo rinfresco in tarda mattinata.

Nel mese di novembre, presentazione di un libro (appuntamento in corso di definizione).

CASTELFRANCO DI SOTTO

Sarà illuminato il palazzo comunale di color rosa nel mese dedicato alla prevenzione per sconfiggere il tumore al seno e sono in corso di definizione altre iniziative.

CASTELFIORENTINO

Per l’Ottobre Rosa 2026, l’amministrazione comunale ha previsto la decorazione dei palazzi pubblici e delle sedi delle associazioni di volontariato con gli scacciapensieri rosa nati dal progetto 'Scacciapensieri: è sempre ottobre rosa' patrocinato dal Comune e finanziato da Auser Castelfiorentino, Soci Coop.fi Castelfiorentino e Spi Cgil, l'ingresso gratuito per le donne ai musei Cambio e Be.Go, la vendita delle magliette Astro alle biglietterie e il 9 ottobre alle 17.30, si terrà un incontro al museo Be.go per parlare di prevenzione al femminile insieme al Dott. Caponi di Astro, alla dott.ssa Piacenti della Fondazione Ant e la dott.ssa Esposto di Endocare, oltre alla restituzione del progetto Scacciapensieri e alla presentazione di tutte le realtà che partecipano all'ottobre rosa.

Inoltre nelle farmacie comunali saranno in vendita le spillette Airc per raccolta fondi a favore della ricerca oncologica.

CERRETO GUIDI

Il palazzo comunale sarà illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre; nella biblioteca comunale ‘Emma Perodi’ sarà organizzato 'l'angolo rosa', con libri a tema e materiale informativo a disposizione; tutti gli eventi che si terranno in biblioteca durante il mese di ottobre, avranno un’introduzione sui temi della prevenzione e diagnosi precoce il fine settimana del 17/18 o 24/25 ottobre (ancora da definire), saranno organizzate "colazioni in rosa" nei circoli Arci del territorio comunale e bar/pasticcerie aderenti.

Nell'occasione sarà possibile acquistare la maglietta rosa di Astro e dare un contributo volontario.

FUCECCHIO

Ecco le iniziative del Comune di Fucecchio: giovedì 22 ottobre al Chiostro dei Frati, piazza La Vergine dalle 20 in poi, raccolta fondi per ASTRO con aperitivo/cena dal titolo 'SALUTI-amoci : la salute viene prevenendo', organizzato da Pro Loco, col sostegno e la collaborazione della Commissione Elette e Nominate. Si tratta dell'iniziativa che ogni anno l'amministrazione comunale promuove per sostenere ASTRO.

Seguono le iniziative organizzate dall’Oratorio all'ombra del campanile e dalla comunità parrocchiale di Galleno-Pinete-Querce.

Il programma: sabato 17 ottobre, alle 16, laboratorio creativo e di cucito 'Il filo Rosa' condotto da Greta Giovannelli e Loretta Signorini per bambine e bambini, ragazze e ragazzi nella sala Parrocchiale Galleno; domenica 18 ottobre, alle 21, concerto di Arpa 'Pop Harp' con Irene Betti nella Chiesa parrocchiale di Pinete; venerdì 23 ottobre, alle 21.15, Tombola Rosa nella sala Parrocchiale di Galleno.

Nel fine settimana, sabato 24 ottobre, alle 16, laboratorio artistico di tecniche miste e collage aperto a tutte e tutti con l'artista Francesca Lanzarini, sala Parrocchiale Galleno e domenica 25 ottobre, alle 16, concerto allievi della Scuola di musica, ideato e diretto dal Maestro Fernando La Vigna, Santuario Madonnadelle Querce.

GAMBASSI TERME

Per tutto il mese di Ottobre i commercianti del territorio decoreranno le loro vetrine di colore rosa, il portico del Comune di Gambassi Terme e l’ex Teatro saranno illuminati di rosa e nella sede AUSER di Gambassi Terme sarà possibile acquistare magliette e gadget dell’associazione ASTRO, il cui ricavato sarà totalmente devoluto alla associazione stessa.

Domenica 11 ottobre, alle 10, si terrà l’incontro organizzato dall’associazione Astro all’ex presso Teatro in collaborazione con l’associazione ProLoco Gambassi Terme dal titolo 'La prevenzione per il tumore al seno ed i corsi riabilitativi post operatori'; alle 11 Gambassina Walk in rosa in collaborazione con l’associazione Greenbassi alla scoperta di Gambassi Terme, ritrovo in piazza G. di Vittorio per un percorso di circa 4km con vari esercizi.

MONTAIONE

'Passeggiata in Rosa', organizzata da Auser Montaione in collaborazione con l’amministrazione comunale, domenica 11 ottobre, alle 9, in piazza della Repubblica. Ad aprire la mattinata i saluti del sindaco Paolo Pomponi e del dott. Claudio Caponi.

Alle 10 partenza, alle 10.30 sosta al Parco del Mandorli per parlare dell’importanza dell’alimentazione e dell’attività fisica per la prevenzione con la dietista Alessia Conte e la fisioterapista Francesca Dezi.

Alle 11 ripresa della passeggiata e arrivo in piazza della Repubblica per un aperitivo.

MONTELUPO FIORENTINO

Montelupo partecipa alla manifestazione “Ottobre rosa” illuminando il palazzo Comunale e le opere artistiche di Ugo La Pietra esposte nella piazza del MMAB.

Sabato 17 ottobre in piazza della Libertà è stata organizzata una giornata di screening con mammografie e multi screening sul mezzo mobile Domus di Ispro in collaborazione con la Asl Toscana Centro, l’obiettivo è di contribuire alla diagnosi precoce dei tumori, aumentando la possibilità di intervento tempestivo e di cura efficace.

Sarà presente l’associazione Astro con il suo punto informativo e con dimostrazioni pratiche sui vari progetti in corso e il Centro Commerciale Naturale Borgo degli Arlecchini parteciperà alla campagna di prevenzione addobbando di rosa il borgo. Sempre a Montelupo in Località Turbone, anche ‘Bosco in festa’ partecipa all’ottobre rosa, il festival dell’ecologia, del paesaggio e delle tradizioni contadine, a cura del circolo del Turbone Moreno Gracci.

Domenica 18 ottobre l’iniziativa 'Passi nel bosco', un trekking solidale sui sentieri delle 4 valli, due percorsi per sostenere l’associazione Astro nella prevenzione dei tumori al seno. Il treekking è in collaborazione con il circolo Arci il Progresso e il CAI sezione di Scandicci "Il colore rosa che accompagna questa iniziativa rappresenta molto più di un simbolo: richiama l’importanza di parlare di salute, di informarsi e di prendersi cura di sé. La prevenzione, infatti, non dovrebbe essere un appuntamento occasionale, ma un gesto di responsabilità verso noi stessi e verso le persone che ci stanno accanto".

MONTESPERTOLI

Queste le iniziative del Comune di Montespertoli: illuminazione del palazzo comunale di colore rosa; ⁠domenica 25 ottobre si terrà la 'Passeggiata in rosa', ritrovo alle 9 in piazza del Popolo, partenza 9.30. La passeggiata è stata organizzata in collaborazione con la Pro Loco e sarà possibile acquistare la maglia astro e molti altri gadget.

Poi dalle 11.30 brunch solidale per Astro, in piazza del Popolo, zona ex edicola, preparato in collaborazione con gli esercenti del territorio. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Astro.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO e SAN MINIATO

31 ottobre dalle 10: camminata della prevenzione in collaborazione con il Comune di San Miniato; 4-5 novembre (intere giornate): screening con mezzo mobile ISPRO frazione San Romano; 7 novembre (mattina): incontro divulgativo rivolto alla cittadinanza e ai Medici di Medicina Generale, dedicato al tema della prevenzione oncologica e alla promozione della cultura della prevenzione.

L'evento si svolgerà nel Salone Mediceo del Convento Francescano, in piazza Santa Chiara a San Romano, e sarà organizzato dal Comune di Montopoli, in collaborazione con F.F. SOC Screening dell’Azienda Asl Toscana Centro, ISPRO, Coordinamento Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno, Centro Donna dell’Ospedale di Empoli e associazione Astro. All'iniziativa è già stato concesso il patrociniodell'Azienda Asl Toscana Centro.

SANTA CROCE SULL’ARNO

Sarà illuminata di colore rosa piazza Garibaldi e distribuito materiale informativo davanti alle scuole, per intercettare non solo le giovani studentesse, ma anche le mamme.

VINCI

Per il Comune di Vinci in data 16 ottobre sarà organizzata una cena a sostegno di Astro alla casa del Popolo di Spicchio.

Inoltre da fine ottobre in collaborazione con la Consulta delle Donne del Comune organizzeranno un ciclo di eventi sul tema della salute delle donne, tra i quali un incontro vedrà il diretto coinvolgimento dell'associazione Astro.

Teresa Vitrano

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