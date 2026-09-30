Pisa Book Festival 2026, due incontri con Pisa University Press al Museo delle Navi

In occasione della XXIV edizione del Pisa Book Festival, Pisa University Press propone due incontri al Museo delle Navi, dedicati a temi di forte interesse storico, culturale e scientifico.

Il primo appuntamento è in programma sabato 3 ottobre alle ore 10.00, in Sala Blu, con la presentazione del volume "San Vittore Auschwitz Timișoara. Nuovi documenti e studi per Silvio Guarnieri, Carlo Mendel, Anita Polese, Luigi Rozzi", a cura di Fabrizio Franceschini. All’incontro, oltre al curatore, interverranno i docenti dell’Università di Pisa Paolo Pezzino (storia contemporanea), Alice Grazzini (Linguistica italiana), e Bruno Mazzoni (letteratura romena e rapporti italo-romeni).

Il libro. Storie di resistenti antifascisti, donne e uomini, che iniziano nelle università e nei circoli di Milano, Pisa e Firenze. Il carcere di San Vittore, le fucilazioni nella Milano occupata dai nazisti, le prime deportazioni nei Lager sono al centro della prima parte del volume. La battaglia politico-culturale nell’Istituto di cultura italiana in Romania tra componente fascista e professori antifascisti ne occupa la seconda parte. Le due storie si incontrano. Luigi Rozzi, reduce da San Vittore, Mauthausen e Auschwitz, è accolto da Silvio Guarnieri nell’Istituto di cultura italiana di Timișoara, ove narra nel maggio 1945 la sua esperienza nei campi di sterminio, subito pubblicata in romeno e in italiano. Queste storie, coi loro sviluppi nel dopoguerra, sono documentate da un ampio materiale inedito, mentre i testi a esse legati sono oggetto di un’attenta analisi linguistica, letteraria e storico-culturale.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 4 ottobre alle ore 10.00, presso l’Auditorium del Museo delle Navi, e sarà dedicato a "EmoziIonAbili. Intelligenza artificiale generativa tra emozioni, racconti e musica", del professor Gian Luigi Ferrari, docente Unipi e referente del Coordinamento Etico Caregivers Pisa. Insieme all’autore interverranno Giuseppina Sgandurra, professoressa associata del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa e rappresentante del Coordinamento Etico Caregivers Pisa, Adriana De Cesare, della Fondazione Sistema Toscana, e Chiara Bodei, professoressa associata del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa.

Il libro. Cosa succede quando l’intelligenza artificiale incontra il desiderio di raccontare? Questo libro è la risposta. Nato da un progetto dell’Associazione Caregivers Pisa, con il supporto del progetto PNRR FAIR, questo volume raccoglie i racconti originali di giovani adulti con disabilità che hanno potuto sperimentare un nuovo modo di scrivere, creare e comunicare. Attraverso l’uso di strumenti di AI generativa, ogni partecipante ha dato forma a personaggi, trame, emozioni. L’intelligenza artificiale è diventata un esoscheletro cognitivo: non un sostituto, ma un alleato capace di trasformare idee in parole, immagini in storie. Il risultato non è un libro “sulla disabilità”. È una raccolta di storie autentiche, potenti, sorprendenti. Storie che parlano a tutti, perché sono scritte da chi ha qualcosa da dire

A entrambi gli incontri porterà i saluti introduttivi Giovanna Marotta, responsabile scientifico Pisa University Press. Dal 2 al 4 ottobre Pisa University Press sarà, inoltre, presente con il suo stand al Pisa Book Festival con le proprie pubblicazioni e novità. Tutte le info www.pisauniversitypress.it.Univer

Fonte: Università di Pisa

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