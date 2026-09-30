Ponte a Egola, rigenerazione urbana e consumo di suolo: la proposta di Forza Italia

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Recuperare le aree dismesse, riqualificare il territorio e limitare il nuovo consumo di suolo. È questa la proposta di Forza Italia San Miniato nell'ambito delle controdeduzioni al Piano Strutturale Intercomunale San Miniato-Fucecchio. Al centro della proposta ci sono soprattutto Ponte a Egola e le aree produttive dismesse, con l'obiettivo di individuare rapidamente soluzioni capaci di restituire qualità urbana a zone oggi degradate o inutilizzate.

"Tra le proposte - spiega Forza Italia -, la trasformazione dell'area ex Agip, inizialmente destinata al liceo e oggi libera, in parco pubblico e area verde, collegandola al Parco dell'Egola e favorendo la realizzazione della passerella tra Piazza Rossa Biagi e Ponte a Egola. Sul fronte dei nuovi insediamenti - prosegue la nota -, particolare attenzione viene posta a San Donato, dove prima di procedere con ulteriore consumo di suolo occorre affrontare le criticità esistenti, a partire dai continui allagamenti".

"Sviluppo sì, ma con criterio: recuperare, rinaturalizzare e compensare prima di consumare nuovo territorio", conclude Forza Italia.

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