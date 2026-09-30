Presunto racket all'ex hotel Astor, gli imputati negano di aver chiesto soldi per le camere

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Ex Hotel Astor,lo sgombero del 2023 (foto gonews.it)

Tra questi lo zio materno di Kata, la bambina scomparsa tre anni fa dall'edificio in via Maragliano a Firenze

Lo zio materno di Kata, la bambina scomparsa il 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, nel processo sul presunto racket all'interno dell'ex albergo occupato e poi sgomberato, ha negato di aver estorto denaro agli occupanti delle camere. Lo zio è imputato, insieme ad altre tre persone: nel processo ha riferito di non aver mai minacciato per ottenere una camera e di aver acquistato ad un uomo rumeno due stanze, una in cui viveva lui e una doppia dove abitavano Kata con la mamma e il fratellino. Anche un altro imputato, che secondo l'accusa avrebbe costretto a pagare fino a 700 euro per una stanza, ha detto di non aver mai chiesto denaro aggiungendo che l'ex Astor era occupato da peruviani e rumeni e che lui si occupava della comunità peruviana, raccogliendo "piccole somme di denaro" per faccende. Un'altra persona, sempre da quanto riferito, si occupava della raccolta di denaro per la comunità rumena. Lo stesso imputato e lo zio hanno inoltre affermato di non essere mai entrati nella stanza dove un uomo, ecuadoregno, si lanciò dalla finestra del secondo piano dell'edificio, secondo quanto emerso, per scappare da un'aggressione.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
30 Settembre 2026

"Qui nessuno è straniero", striscioni anche nelle scuole di Firenze

"Qui nessun* è stranier*", o ancora "La scuola è aperta a tutti", citando l'articolo 34 della Costituzione. Sono le frasi scritte sugli striscioni appesi oggi in alcune scuole di Firenze [...]

Firenze
Cronaca
30 Settembre 2026

Rubavano le tessere bancomat agli anziani con un trucco, arrestati

Avrebbero preso di mira soprattutto anziani intenti a prelevare denaro agli sportelli bancomat, osservandone il codice segreto e poi sostituendo la tessera con un’altra identica. È il modus operandi ricostruito [...]

Firenze
Cronaca
29 Settembre 2026

Rissa tra bande in zona a San Jacopino, si affrontano con mazze da baseball

Momenti di forte tensione domenica sera nella zona di San Jacopino, a Firenze, dove diverse persone si sono affrontate in strada dando vita a una violenta rissa. L’episodio si è [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina