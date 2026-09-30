"Salto nel buio", si inaugura la nuova mostra al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa

Al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa si inaugura venerdì 2 ottobre 2026, dalle ore 16.30, la nuova esposizione temporanea “Salto nel buio: creature degli abissi”, a cura di Naturaliter.

La mostra è dedicata agli abissi e agli organismi che li popolano: pesci lanterna, calamari giganti, granchi dalle forme più strane, ma anche meduse, ofiure, tunicati e molte altre creature che sembrano appartenere a un mondo alieno e quasi immaginario, attraversato dai bagliori colorati di organismi bioluminescenti. Un’occasione per conoscere meglio la vita degli abissi attraverso modelli e ambientazioni che evocano l’oscurità delle profondità marine.

Il percorso di visita conduce progressivamente dalle acque superficiali alle zone abissali e alle fosse oceaniche, mostrando le strategie sviluppate dagli organismi per vivere in condizioni che, per gran parte delle forme di vita, sarebbero proibitive.

La mostra sarà aperta fino a 30 giugno 2027

Fonte: Università di Pisa