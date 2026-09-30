Sant'Anna, PhD Honoris Causa al cardinale Pizzaballa

“Per il suo straordinario impegno per la promozione e la difesa del diritto internazionale e dei diritti umani, in particolare del diritto alla libertà religiosa”. Con questa motivazione, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa conferisce al Patriarca Latino di Gerusalemme, Sua Beatitudine Eminentissima Cardinale Pierbattista Pizzaballa, il diploma di Philosophiae Doctor honoris causa in “Human Rights, Global Politics and International Studies”. La cerimonia è in programma martedì 6 ottobre a partire dalle ore 11,30 presso l’Aula Magna della Scuola Sant’Anna. Saranno presenti il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il Rettore della Scuola Sant’Anna Nicola Vitiello, la Presidente della CRUI Laura Ramacciotti e rappresentanti delle istituzioni politiche e religiose.

Un punto di riferimento per chi invoca pace e dialogo

Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa è Patriarca Latino di Gerusalemme dal 24 ottobre 2020. In un momento storico segnato da profonde tensioni, ha saputo incarnare i valori di speranza e umanità, divenendo un punto di riferimento per chi invoca pace e dialogo. Si è distinto per la vicinanza alle popolazioni civili, in particolare nella Striscia di Gaza, e per una costante azione a favore della cessazione delle ostilità, del rispetto del diritto internazionale e della tutela della libertà religiosa. Tra le sue iniziative, si ricordano la richiesta di sostituirsi ai bambini israeliani presi in ostaggio da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre 2023, l’incontro con alcune famiglie di ostaggi, le visite alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, unica parrocchia cattolica della Striscia, dopo il raid israeliano del 17 luglio 2025, il costante impegno per assicurare l’accesso e la distribuzione degli aiuti umanitari alla Striscia e l’accompagnamento e sostegno costante alla comunità cristiana nei territori della Cisgiordania.

Inoltre, il Cardinale ha sempre riconosciuto il ruolo delle scuole e delle università come ‘officine di nuova umanità’, luoghi dove favorire spazi di confronto e promuovere una cultura basata sul rispetto dell’altro, sulla diplomazia e sul dialogo.

Il programma della cerimonia

La cerimonia di conferimento avrà inizio alle ore 11,30 presso l’Aula Magna della Scuola Sant’Anna con i saluti istituzionali del Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna Nicola Vitiello, del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e della Direttrice dell’Istituto Dirpolis Caterina Sganga. Successivamente Francesco Strazzari, Coordinatore del PhD in Human Rights, Global Politics and International Studies, leggerà la motivazione che ha portato al conferimento del PhD Honoris Causa al Cardinale Pizzaballa.

La laudatio, in cui sarà presentato il percorso biografico del Cardinale Pizzaballa e saranno illustrati i meriti che motivano il conferimento, sarà affidata al Prof. Edoardo Greppi, Professore Emerito di Diritto Internazionale presso l’Università di Torino e Presidente della Società Italiana di diritto Internazionale e di diritto dell’Unione Europea. Dopo la consegna del diploma da parte del Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna Nicola Vitiello, è in programma la Lectio Magistralis del Cardinale Pierbattista Pizzaballa sul tema ‘L’umanità dell’altro. Dignità e diritti nel tempo della guerra’.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa

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