Sequestrate 310 carte Pokémon senza marcatura CE al Luna Park a Lucca

La Guardia di Finanza di Lucca ha sequestrato 310 carte da gioco collezionabili dei Pokémon risultate prive della prescritta marcatura CE. Il controllo è stato effettuato dal Nucleo Mobile del Gruppo di Lucca nell'ambito dei servizi di tutela della sicurezza dei prodotti e della corretta concorrenza, intensificati in occasione del tradizionale Settembre Lucchese.

I militari hanno effettuato verifiche sui prodotti messi in vendita negli stand del Luna Park di Piazzale Don Baroni, dove operano numerose rivendite ambulanti. L'attenzione si è concentrata in particolare su alcuni articoli destinati ai più giovani.

Le 310 carte Pokémon sono state sottoposte a sequestro amministrativo in quanto sprovviste della marcatura CE, requisito previsto dalla normativa europea per attestare la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza.

A carico del titolare della rivendita è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro. In caso di pagamento in forma ridotta, l'importo previsto è di 3.000 euro.

L'intervento rientra nell'attività della Guardia di Finanza finalizzata alla tutela dei consumatori e, in particolare, delle fasce più vulnerabili, oltre che al contrasto delle irregolarità che possono incidere sulla corretta concorrenza nel mercato.

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