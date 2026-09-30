Sequestrati oltre 60mila prodotti contraffatti a Lucca: 23 denunce

La Guardia di Finanza di Livorno ha sequestrato oltre 62mila prodotti contraffatti nell'ambito dei controlli contro la violazione della proprietà industriale e l'abusivismo commerciale. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno, ha portato anche alla denuncia di 23 persone.

I controlli, intensificati durante il periodo estivo, hanno consentito di individuare borse, scarpe, capi di abbigliamento e accessori recanti marchi contraffatti di note case di alta moda, oltre a loghi ed etichette destinati a essere applicati ad altri prodotti.

Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, la merce proveniva dalla Cina, transitava attraverso Olanda e Germania e raggiungeva Livorno, individuata come snodo per la successiva distribuzione in altre province toscane. I prodotti venivano fatti arrivare in punti di ritiro cittadini, da cui erano successivamente consegnati a domicilio.

Nel corso dell'attività sono stati effettuati 36 interventi. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la rete di distribuzione e verificare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella filiera della contraffazione.

Notizie correlate